¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÈÅìÌî¹¬¼£¤¬ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤òËþµÊ¡ª¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º～¤ªÀµ·îSP～¡Ù2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë20:00ÊüÁ÷
ÅìÌî¹¬¼£¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤ÎÈÖÁÈ¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¤Î¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø
¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¤Ï¡¢ÅìÌî¤È¥²¥¹¥È¤¬ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò³¹¥Ö¥é¡£¸½ÃÏ¤Î½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤¬¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî¤ä¥²¥¹¥È¤¬¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Àä·Ê¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÌÌÇòÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤òËþµÊ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¡£ÅìÌî¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¡¢¤æ¤¦¤¸¤íー¡Ë¤Ç¤¹¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òº£Æü¸«¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤Î°ÆÆâ¿Í¤ÇÀÅ²¬¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡¦»°Åç»Ô°Ü½»PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¤µ¤³¥ê¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸¶¿§¥¹ー¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¥®¥ã¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤ò¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÅþÃ£ÅÀ¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤³¥ê¥Ã¥Á¤Î°ÆÆâ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é·Ø¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»°ÅèÂç¼Ò¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢ËÜÅÂ¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»²¤ê¤ä¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¸»ÍêÄ«¤ÈËÌ¾òÀ¯»Ò¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹ø³ÝÀÐ¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬ºÂ¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅìÌî¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¦!?
¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¹âµé¤¦¤Ê¤®¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¿©ºÌ¤¢¤éÀî ´ÝÊ¿¡×¤Ø¡ª
¿©»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ê¡ËÜ¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢»¨Ì³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤æ¤¦¤¸¤íー¤¬¡ÖÂ¾¤òÇ¤¤»¤¹¤®¡ª¡×¤È¥¯¥ìー¥à¤ò¸À¤¦°ìËë¤¬¡£Ê¡ËÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡ËÜ¤â¡Ö²¶¤Î¶ìÏ«¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤½¤³¡Ê¥Í¥¿ºî¤ê¡Ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢Çú¾Ð¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Ê¤®¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£ºÇ¸å¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¤ÎÊÑ¤Ê¤â¤á¤´¤È¤Ã¤Æ¿©¤¬¿Ê¤à¤ï～¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¼ò¤Î¾øÎ±½ê¡ÖDistillery Water Dragon¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«³Ø¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î»î°û¤ò¡¢±Ç²è¹¥¤¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤ë¡Ö½ãµÊÃã ¥¥Í¥ÞºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂçÎÌ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¤Ï¡¢BS¤è¤·¤â¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢ÊüÁ÷Æü¤«¤é2½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û ÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë20:00～21:00
½Ð±é¼Ô¡§ÅìÌî¹¬¼£
¥²¥¹¥È¡§¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¡¢¤æ¤¦¤¸¤íー¡Ë
°ÆÆâ¿Í¡§¤µ¤³¥ê¥Ã¥Á¡ÊÀÅ²¬¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡¦»°Åç»Ô°Ü½»PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë
»ëÄ°ÊýË¡¡§¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Û https://video.bsy.co.jp/(https://video.bsy.co.jp/) ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000020631(https://bsy.co.jp/programs/by0000020631)