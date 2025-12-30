spacetimes»²²è¸å¡ÈÂè°ìÃÆ¡É´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖÆü¸þºä46¡×¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò2026Ç¯Ãæ¤Ë³«ÀßÍ½Äê
¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¤ÇÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Òspacetimes¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ´ôË¡Ïº¡¡°Ê²¼¡Öspacetimes¡×¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÂè°ìÃÆ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÆü¸þºä46¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò2026Ç¯Ãæ¤Ë³«Àß¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢spacetimes¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGreen LightÅù¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¦»ÜÀß³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¡Ênex³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡É»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»´ë²è¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- Æü¸þºä46¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡
- ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¸ÂÄê¤ÎÁõ¾þ¡¦±é½Ð¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅù¤ÎÅ¸³«
- ¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º´ë²è¡¦ÈÎÇä¡Ê¸¡Æ¤Ãæ¡Ë
- ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î±¿±ÄÊýË¡¡ÊÍ½Ìó¡¦À°Íý·ôÅù¡Ë¤Î¸¡Æ¤
spacetimes¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ë²èÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅöÆü¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¡¦¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¤¦¤¨¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»º£¸å¤ÎÍ½Äê
³«Àß»þ´ü¡¢³«ºÅ¾ì½ê¡¢Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡¢¥°¥Ã¥º¡¢Í½ÌóÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Óspacetimes¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿·×²è¡¦Í½Äê¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¸¡Æ¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡Û
¾¦¹æ¡§¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è2-11-6 ¥Ë¥åーÀ¾¿·¶¶¥Ó¥ë3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢Web3¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.gig.co.jp/
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎGig Economy¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡ª¡×¤ò´ë¶ÈVision¤Ë¿ø¤¨¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÎGig Economy¾¦·÷¤Î¹½ÃÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÅùBPO¶ÈÌ³¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë ¥°¥ëー¥×¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢¹ñÆâÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
¡Ú ³ô¼°²ñ¼Òspacetimes ¡Û
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Òspacetimes
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1-20-5 ·ÃÈæ¼÷SA¥Ó¥ë8F
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://spacetimes.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¥²ー¥à¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À¼Í¥¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¥«¥Õ¥§¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦WEB¤¯¤¸¡¦¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈÎÏ©¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸³«¡£IPÁªÄê¡¢ÈÇ¸¢¸µÍÍ¤È¤Î¤´·ÀÌó¡¦¤´´Æ½¤¡¢Å¹ÊÞÆâÁõ¡¦¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó
pr@gig.co.jp