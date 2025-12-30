DMM GAMES¡Ø¥Æ¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¿ÀÉ±PROJECT¤Î£²¿Í¤¬ÄÉ²Ã¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡Ö100ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¿ÀÉ±¡×Æ°²è¸ø³«¡ª
合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:東條 寛、URL:https://games.dmm.com)と株式会社テクロス(本社:京都府京都市右京区、代表:鶴 泰麿、URL:https://techcross.co.jp)は4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』(https://techcronoss.com)の事前登録者数が5万人を突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット2枚の配布が決定した。
¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¿·¥¥ã¥é¡Ö¥¢¥â¥ó¡×¡Ö¥¥å¥¯¥í¥×¥¹¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
https://techcronoss.com/
¢§5Ëü¿ÍÆÍÇËÊó½·¤Ç¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛ·èÄê¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿¿ô¤¬5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È2Ëç¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢10Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÇÄÉ²Ã3Ëç¤Ê¤É¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤¬Áý²Ã¤·¡¢
ºÇÂç¤Ç¹ç·×¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È20Ëç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¿ô¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¸Ä¿Í²óÅ¾¿ô¡×¡ÖÁí²óÅ¾¿ô¡×¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥³¥¤¥ó³ÍÆÀÎÌ¡×¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢
Êó½·¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¡§100ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¿ÀÉ±PROJECT¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7SgOIgf-Lhc ]
¢§»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¡Ö¥¢¥â¥ó¡×¡Ö¥¥å¥¯¥í¥×¥¹¡×ÄÉ²Ã¡ª¿ÀÉ±PROJECT¥¥ã¥é½Ð¸½Î¨UP¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë²¼µ¤Î¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ú3¡Ö¥¢¥â¥ó¡×¡Ê¿ÀÉ±PROJECT¡Ë
¡¦¡ú2¡Ö¥¥å¥¯¥í¥×¥¹¡×¡Ê¿ÀÉ±PROJECT¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÀÉ±PROJECT¥¥ã¥é¤Î½Ð¸½Î¨¤â¾å¾ºÃæ¡ª
¥ー¥×¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§ËèÆü±þÊç¤Ç¤¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ³«ºÅ¡ª
¿ÀÉ±PROJECT¥¥ã¥é½Ð¸½Î¨UP¤È¥¥ã¥éÄÉ²Ã¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
ËèÆü±þÊç¤Ç¤¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢§DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª
ÃêÁª¤Ç10,000Ì¾ÍÍ¤ËºÇÂç10ËüDMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤È1²óÅ¾¤´¤È¤ËÃêÁª·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤ÎËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¥¬¥Á¥ã¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¤¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
※詳細は公式サイトよりご確認ください。
https://techcronoss.com/predmmpoint/
https://techcronoss.com/predmmpoint/
https://techcronoss.com/
https://techcronoss.com/
https://discord.techcronoss.com/1/
https://x.com/techcronoss
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
https://www.youtube.com/@techcronoss
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Æ¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¯¥í¥¹¥Ò¥í¥¤¥óRPG
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAMES PLAYER¡Ë Android¡ÊDMM GAMES STORE¡Ë
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§ (C)2026 EXNOA LLC / ¥Æ¥¯¥í¥¹
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
https://games.dmm.com/
¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ç¥ー¥×¤·¤¿¥¥ã¥é¡¢³Æ¼ïÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë
¡¡¥²ー¥àÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£