¡ÖÍ¦¼Ô¡×¡ß¡ÖÁªµó¡×Ì¾À¼¤ò½¸¤á¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤ì¡ª¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ーÄ´¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÁªµóRPG¡ØÉ´Í¦¼Ô·èÁª ～Guild ConQuest～¡Ù¤¬ËÜÆü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Òtechtec¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¿·ºî¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡ØÉ´Í¦¼Ô·èÁª ～Guild ConQuest～¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤æ¤¦¤·¤ã¤±¤Ã¤»¤ó¡Ù¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¡¢ËÜÆü¤è¤êGoogle Play ¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓApp Store¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿Íµ¤¡×¤È¡ÖÌ¾À¼¡×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦°Û¿§¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÁªµóRPG¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ーÍÍ¼°¤ÎÃ¿Èþ¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡ÈÍ¦¼ÔÁªµó¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÉ´Í¦¼Ô·èÁª ～Guild ConQuest～¡Ù¤È¤Ï
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í¦¼Ô¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¶¡µë²áÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¦¼Ô¤¿¤Á¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÍ¦¼Ô¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÍ¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
£±. ¥È¥ì¥ó¥ÉÍ¦¼Ô¤Ï¡ÖÁªµó¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª
Ëâ¤ÎÅç¡Ö¥¢¥·¥§¥¹¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï°ì¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¸õÊä¤È¤·¤Æ¡ÖËâ¿À¡×¤Î¶¼°Ò¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏËâÊª¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ÆÃÏ¤Î¡ÖÁªµó¶è¡×¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥é¥áー¥¿¡ÊÌ¾À¼¡¢°¦¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹Åù¡Ë¤ò¾å¤²¡¢¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£². ¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦
¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ーÍÍ¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¶ÊÀþÈþ¤ÈÁõ¾þÀ¤Ë°î¤ì¤ëÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥²ー¥à¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¸ü¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¿¼¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÊÊª¸ì¤Ø¤ÈË×Æþ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³. ¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡ª¿®¶Ä¤Î°Û¤Ê¤ëËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á
Ãç´Ö¤Ë¤Ç¤¤ëËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®¶Ä¤¹¤ë¿À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆÃÀ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¤«¤Ä¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×¥Ñー¥Æ¥£¤òÊÔÀ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£´. 100¿Í¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÉ±·¯¡×¤È4ÂçÀªÎÏÀï
ËÜºî¤Ë¤Ï100¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉ±·¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥®¥ë¥É¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö4ÂçÀªÎÏÀï¡×¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡£
¥®¥ë¥ÉÃ±°Ì¤Ç¤ÎÏ¢¹ç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶¥Áè¤òÀ©¤·¡¢½êÂ°ÀªÎÏ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾À¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ »öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë¹ë²ÚÊó½·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/%E7%99%BE%E5%8B%87%E8%80%85%E6%B1%BA%E9%81%B8-guild-conquest/id6756299468
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.techtec.hundredheros&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.techtec.hundredheros&hl=ja)
¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§É´Í¦¼Ô·èÁª ～Guild ConQuest～
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÁªµóRPG
ÇÛ¿®»þ´ü¡§2026Ç¯Í½Äê
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://100heros.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/100_heros