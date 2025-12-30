¡Ú¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡ÖVIP¥ëー¥à¡×°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤Ä¤â¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè20ÀáÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¥ºÀï¤è¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤ÎVIP¥ëー¥à¡×¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÂÄêÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤äÀÜÂÔ¡¢¤´Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¥°¥ëー¥×´ÑÀï¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û
¡¦Âè20Àá ÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¥ºÀï
GAME1¡¡2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡13:00»î¹ç³«»Ï
GAME2¡¡2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¡13:00»î¹ç³«»Ï
¡¦Âè29Àá »³¸ý¥Ñ¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ÖÀï
GAME1¡¡2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡15:00»î¹ç³«»Ï
GAME2¡¡2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡14:00»î¹ç³«»Ï
¡ÚÈÎÇä¡Û
VIP¥ëー¥à¡Ê³Æ»î¹ç2ÏÈ¸ÂÄê¡Ë
Äê°÷¡§ºÇÂç15Ì¾
¢¨Éô²°¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û
110,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1¼¼
¡ÚÍè¾ìÆÃÅµ¡Û
¡Ö¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊºÇÂç15Ëç¡Ë
¡Ú¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦Âè20Àá ÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¥ºÀï ¢ª 2026Ç¯1·î9Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î6Æü(¶â) 18:00¤Þ¤Ç
¡¦Âè29Àá »³¸ý¥Ñ¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ÖÀï ¢ª2026Ç¯2·î27Æü(¶â)12:00～ 2026Ç¯4·î10Æü(¶â) 18:00¤Þ¤Ç
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦°µÅÝÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¡§¿·¥¢¥êー¥Ê¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÇ®¶¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦15Ì¾¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢VIPÂÎ¸³¤¬1Ì¾¤¢¤¿¤êÌó7,300±ß¤È¡¢µÇ°Æü¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡ª
¡¦¥Áー¥à¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÅµÉÕ¤¡ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
É½Âê¤Ë¡ÖVIP¥ëー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤´µºÜ¤Î¾å¡¢²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ t.fivearrows@gmail.com
¡Ê¢¨ÊÖ¿®¤Ë¤Ï£²～£³Æü¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£)