¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¼Â¼Ì²½¡ª2025Ç¯12·î31Æü(¿å)19:00¤è¤ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒCygames(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏî´¹Ì°ì)¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù(ºî¡§²Æ»Òµ×)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢emole ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤è¤ëBUMP¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò2025Ç¯12·î31Æü(¿å)19:00¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×Éô¿ô50ËüÉô(¢¨)¤òÆÍÇË¤·¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç3,400Ëüviews¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ç190Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯12·î»þÅÀ)¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£
¢¨Îß·×Éô¿ô¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤È»æ½ñÀÒ¤Î¹ç»»
¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ³µÍ×
³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤Ìª¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Å¥¾Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿――¡£
·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¤È²ÈÄí´Ä¶¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ñ¥Ñ³è¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢¥¹¥Èー¥«ーÈï³²¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊø²õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
1ÏÃ3Ê¬¤È¤¤¤¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÏÄ¤ó¤À°¦Áþ·à¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1223_1_6942d84f23aa7a5b212d0ef142c38d4d.jpg?v=202512300352 ]
¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤È¤Ï
²Æ»Òµ×
¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤Ã¤Æ¡¢¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÄØ¡Ê¤Ä¤Ð¤¡Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾©³Ø¶â¤È¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹²¤Æ¤ÆÂ¾¤Î¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¡Ö¤ªÃã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç5Àé±ß¤«¤é1Ëü±ß¡Ä¡ª¡©¡×
´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤――¡£
¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÏÃÂêºî¡£
¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ç¡¢¿·¾Ï¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×Ï¢ºÜÃæ¡£
1ÏÃ»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://cycomi.com/viewer/chapter/13879(https://cycomi.com/viewer/chapter/13879)
¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï2,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤È¤Ï
¡ÖBUMP¡×¤Ïemole¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô 250Ëü²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß(ÀÇ¹þ)¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(¢¨2025Ç¯9·î¸½ºß)
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥¤¥³¥ß
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2016Ç¯5·î8Æü
³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCygames
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273
¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§ https://cycomi.com
¸ø¼°X¡§ https://x.com/cycomi
¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@cycomi_official
¸ø¼°TikTok¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡§https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama
¢¨¿ä¾©´Ä¶¤Ï¤³¤Á¤é( https://cycomi.com/requirements )¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
