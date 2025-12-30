¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½¡¢ÀßÎ©¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç²ñ°÷¿ô100¼Ò¤òÆÍÇË¸½ºß¤Ï120¼ÒÄ¶¤Ø¤È³ÈÂç
ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò¡ÖÃÎ¼±¡¦¿ÍÌ®¡¦¤¤Ã¤«¤±¡×¤Î3¤Ä¤Î¼´¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾¾±º·¼²ð¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÃÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯11·î¤Ë¡¢²ñ°÷¿ô100¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÆþ²ñ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï120¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬Åöµ¡¹½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤ÇÂÎ¸³¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¼ÂÁ©·¿»Ù±ç¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤È»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³èÆ°³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç100¼ÒÄ¶¡¢¼ÂÌ³½Å»ë¤Î»Ù±ç¤¬É¾²Á
¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢¸½ÃÏ¾¦ÃÌ¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢ÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÀ®Ä¹´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬»²²è¤·¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç²ñ°÷¿ô100¼Ò¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤â¤½¤ÎÎØ¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ°÷´ë¶È¤¬¼Â´¶¤¹¤ë¡ÖÆ°¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë³¤³°Å¸³«¡×
²ñ°÷´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤³°Å¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆ°¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¸½ÃÏ´ë¶È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î²¹ÅÙ´¶¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´ù¾å¤Î¸¡Æ¤¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬Áý¤¨¡¢³¤³°Å¸³«¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ù¾å¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¼Â´¶ÃÍ¡É¤ò½Å»ë¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½¤Ïº£¸å¡¢ÂæÏÑ¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæ±û¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹Ãø¤·¤¤¿·¶½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¸½ÃÏ¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é»ö¶Èµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ä¡¢¼ÂÁ©·¿¤Î³¤³°Å¸³«¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÅöµ¡¹½¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ´ë¶È¤È´ë¶È¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÏ¢·ë¡×¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åöµ¡¹½¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢¸½ÃÏÂÎ¸³·¿ÈÎÇä¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦RENKETSU LIVE¡Ê³¤³°¸þ¤±¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¡Ë
¡¦RENKETSU STORE¡Ê±Û¶ECÈÎÇä»Ù±ç¡Ë
¡¦³¤³°´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡¦Äó·È
¡¦³¤³°Å¸³«»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡¦ÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢ー
¡ÚË¡¿Í³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·ëµ¡¹½
ÀßÎ©¡§2024Ç¯12·î
ÂåÉ½Íý»ö¡§¾¾±º·¼²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F
URL¡§https://kokusaibiz.org/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¡¢¸òÎ®²ñ¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à±¿±Ä¤Ê¤É