¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È:¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡¢3rd AnniversaryµÇ°ÆÃÂç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥Ç¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÀô À²¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ Project: World Champion¡Ù¤¬2025Ç¯12·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ Project: World Champion ¥²ー¥à¾Ò²ð
¥²ー¥à¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï2022Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈNUMAnimationÏÈ¤ÇÂè1´ü¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤è¤êÂè2´ü¤¬IMAnimationÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³Æ±ÇÁü¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬¡¢Ì¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«ー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤ò°éÀ®¡¢ºÇ¶¯¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿·´¶³Ð¥µ¥Ã¥«ー°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÆüËÜ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆNo.1¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤òµÏ¿¡Ê¢¨1¡Ë¤·¡¢¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«ーWÇÕ³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡§SensorTower¼ÒÄ´¤Ù(https://sensortower.com/ja/blog/2023h1-mobile-games-recap-japan)
3¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î30Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¥æー¥¶ー¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Á´¥æー¥¶ーÂÐ¾Ý¡ªºÇÂçµé¤Î¹ë²ÚÊó½·¡ª
Project: New Egoist¡§¿·µ¬¥æー¥¶ー¸ÂÄê
Project: Returning Egoist¡§Éüµ¢¥æー¥¶ー¸ÂÄê
Project: Egoist Predator¡§´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸ÂÄê
2. ¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª3¼þÇ¯¥°¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¡Ö·é À¤°ì¡×¡ÖÆä À¿»ÎÏº¡× Âç¶¯²½¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ) 00:00 ～ 1·î7Æü(¿å) 23:59
ÆâÍÆ¡§ ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃêÁª·ô¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºÊó½·¡§ ÃêÁª¤Ç³Æ500Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¡Ö·é À¤°ì¡×¡ÖÆä À¿»ÎÏº¡× ½¸Ãæ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ) 00:00 ～ 1·î7Æü(¿å) 23:59
ÆâÍÆ¡§ ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºÊó½·¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò³Æ300Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì³ÎÄêÏÈ¡Ê1～100°Ì¤Î100Ì¾ÍÍ¡Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ÃêÁªÏÈ¡Ê101～1000°Ì¤Î100Ì¾ÍÍ¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃêÁªÏÈ¡Ê100Ì¾ÍÍ¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·é À¤°ì¡×¡ÖÆä À¿»ÎÏº¡×¥ß¥Ë¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ) 00:00 ～ 1·î7Æü(¿å) 23:59
ÆâÍÆ¡§ ÂÐ¾Ý¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¤¤ÆÃêÁª·ô¤òGET¡ª
¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºÊó½·¡§ ÃêÁª¤Ç³Æ200Ì¾ÍÍ¤Ë¥ß¥Ë¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥¯¥é¥ÖÂÐ¹³¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÁèÃ¥¥é¥ó¥¥ó¥°³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)00:00 ～ 1·î31Æü(ÅÚ)23:59
¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºÊó½·¡§ ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¾å°Ì100¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£3¼þÇ¯µÇ°¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºÊó½·¡§ ¡ÚÍ¥¾¡¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ ¡õ ¥¢¥¯¥ê¥ë½â¡¢¡Ú2°Ì¡¦3°Ì¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë½â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤ä¥ëー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. 3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·Áª¼ê¡¢¿·¥µ¥Ýー¥È¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·Áª¼ê¡§ ¡Ú3¼þÇ¯µÇ°Ver.¡Û·é À¤°ì
¿·Áª¼ê¡§¡Ú3¼þÇ¯µÇ°Ver.¡ÛÆä À¿»ÎÏº
¿·¥µ¥Ýー¥È¥«ー¥É¡§ ¤Õ¤¿¤ê¤Î¸µÃ¶
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¡¦¥µ¥Ýー¥È¥«ー¥É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Áー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±Ô°Õ³«È¯Ãæ¡ª
¿·¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µÚ¤Ó¿·¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ÂÁõ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
5. 3¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¥¢ー¥«¥¤¥Ö¸ø³«Ãæ
3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¤Ï±º ÏÂ´õ¡Ê·é À¤°ì Ìò¡Ë¡¢³¤ÅÏ Íã¡ÊËª³Ú ²ö Ìò¡Ë¡¢¹¬Â¼ ·ÃÍý (Äë¶ß¥¢¥ó¥ê Ìò)¡¢»°¾å ±Í»Î¡ÊÉ¹¿¥ ÍÓ Ìò¡Ë¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°URL(https://youtube.com/live/sYoSRlNJNds?feature=share)
¡Ú³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ü´ÖÃæ1ÅÙ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBOX¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ï0:00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊó½·ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ä¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥Ö¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¸å¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£È¿±Ç¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢¥×¥êºÆµ¯Æ°¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥²ー¥à¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¢§
URL(https://app.adjust.com/3e4zeqo)
¢§¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://bluelock-pwc.com)
¡¦X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://twitter.com/BLUELOCK_PWC)¡ÊID¡§@BLUELOCK_PWC¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¦YouTube¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.youtube.com/channel/UCmxXKkEf-lR08qqLZHBEvWA)
¡¦TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.tiktok.com/@bluelock.pwc)
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://bluelock-pr.com/
¡¦¸ø¼°X
https://twitter.com/BLUELOCK_PR
¢§¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1ÏÃ»î¤·ÆÉ¤ß
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156632602988
¡¦¸ø¼°X
https://twitter.com/BLUELOCK_WM
¢§¥²ー¥à³µÍ×
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ Project: World Champion¡Ù
¡¡¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿·´¶³Ð¥µ¥Ã¥«ー°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡ÂÐ±þOS¡§iOS14°Ê¹ß¡¢Android 9°Ê¾å¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¡¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ