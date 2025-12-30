¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Û½ñµ·¸¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Âè°ì¹Ä»Ò¤Î²¦µÜ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ»Ï¢¤ì¤Ë!? Ãæ²Ú²¦µÜÀ¯Î¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÇÛ¿®³«»Ï!!
³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥µ¥³¥ß¡×¤È³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¡Ø¸ÉÅç²ÚµÜ¤ÎÅÁ½ñËª¡Ù¡ÊÃø¡§¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ë¡Ë¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¡£
Ãø¼Ô¡§¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ë
¡¦²ÚÎï¤Ê¤ëµÜÄî¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¹Ä»Ò¤È¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿Êª¸ì¡£Ãæ²Ú²¦µÜ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ßÀ¯Î¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¦1ÏÃ¤Þ¤ë¤´¤ÈÌµÎÁ¡ª¡¡¡Ö¥¢¥µ¥³¥ß¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤Ç¤Ï1ÏÃ～3ÏÃ¤òÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¦¡Ø¸ÉÅç²ÚµÜ¤ÎÅÁ½ñËª¡ÙºîÉÊ¥Úー¥¸¡§https://asacomi.jp/series/1d16e85e3c38a¡¡
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹ÄÄë¤ÈÀ±¤ò¿òÇÒ¤·¡¢¸ÅÂå¿ÀÏÃ¤¬Îò»Ë¤È¤·¤ÆÂ©¤Å¤¯¥é¥ó¥·¥ç¥¦Äë¹ñ¤Ï¡¢¸Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ÉÅç¤Ë²¦µÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿Ì±½Ð¿È¤Î¥ê¥ó¥æー¤Ï¡¢¸·¤·¤¤»î¸³¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢µÜÄîÆâ¤ÎÅÁÎá¤È½ñµ¤òÃ´¤¦¡ÖºÍÉ®»Ê¡ÊÄÌ¾Î¡§ÅÁ½ñËª¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥ê¥ó¥æー¤Ï½÷´±¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿ÎøÊ¸¤ÎÂåÉ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥æ¥¦¥¨¥ó¹Ä»Ò°Å»¦·×²è¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ìÊáÇû¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ÄÂ²¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤¿¼Ô¤Ï»àºá¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÃæ¡¢¥ê¥ó¥æー¤ÏÌµ¼Â¤Îºá¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡©
¤½¤·¤Æ¡Ö»à¿À¹Ä»Ò¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤¥æ¥¦¥¨¥ó¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ê¥ó¥æー¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÜÄî¤Î±¢ËÅ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¥ê¥ó¥æー¤Î¡ÖÅÁ½ñËª¡×¤È¤·¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
¥¢¥µ¥³¥ß¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤Ç£±ÏÃ¤Þ¤ë¤´¤ÈÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡ª
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ë
¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡¡¿À¤Î¼ê¤ò»ý¤Ä²¦½÷¡×¡ÊKADOKAWA¡ËÏ¢ºÜÃæ¡£
´û´©¡Ö¥é¡¦¥Þ¥¥æー¥º¡¡¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î²½¾Ñ»Õ¡×¡ÖÇ½³Ú»ÕÃµÄå¡¡·î¾ëÁÕ¿Í¤Î¿´ÆÀ¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âKADOKAWA)¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤à :
https://asacomi.jp/episodes/bbc88d108957b/
