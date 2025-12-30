¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏºÇ¶¯Ç¦¼Ô¡×¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×¤Ë¤Æ12·î30Æü(²Ð) 12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMinto¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿åÌîÏÂ´²¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬À©ºî¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏºÇ¶¯Ç¦¼Ô¡×¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î30Æü(²Ð) 12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏºÇ¶¯Ç¦¼Ô
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
Ç¦¼Ô¤ÎËöêã¡¦±Æ»³Âç²ð¤ÏÇ¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Æ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎºÊ¤«¤éÉÔ¾òÍý¤Ë¤â²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç²ð¤Ï¡¢½÷À¼ÒÄ¹¡¦Î©²Ö°«¤¬¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ËÁø¤¦»Ñ¤òÌÜ·â¡£Âç²ð¤Ï¡¢Éõ°õ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÇ¦¼Ô¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤êÈÈ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·âÂà¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç²ð¤È°«¤Ï¡¢°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°«¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¼Ò¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Âç²ð¤Ï°«¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¹õËë¤ÎÂ¸ºß¤òË½¤¡¢°«¤¿¤Á¡ÉÂçÀÚ¤Ê¿Í¡É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¢¨¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
À½ºîÃøºî¡§FANY Studio
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§MintoStudio¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥«¥¸¥£¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º
´ÆÆÄ¡§ÌÚ¸Ï¿¹¼é
¼ç¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡§ÏÂÀô½¡Ê¼¡¢¾®Ì«¤è¤ÄÍÕ¡¢À¥¸ÍÍ´²ð¡¢ÌÓÍø¸÷ÂÁ¡¢¸ÍÅÄ¶×²Ú¡¢Í²¬¼Ó¹á¡¢¤¦¤¨¤¤ß¤æ¡¢µ×ÌîÌÚµ®»Î¡¢¥»¥Ë¥çー¥ëÀéÍÕ¡¢¹â¸«¼þ»Ô¡¢ÄÔ¤Ä¤È¤à
¥È¥ìー¥éー¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FIgCzaRcuk4 ]
FANY :D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FANY :D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ï1ÏÃ1～3Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃÌµÎÁ¤Ç¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤È¤Ê¤ë¡Ö¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Éü½²¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢BLÅù¤òÃæ¿´¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ï50ËÜ°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Minto¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äWebtoon¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÅù¤ÎIPÁÏ½Ð»ö¶È¡¢Â¾¼ÒºîÉÊ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIP¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç»ö¶È¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿IP³¤³°Å¸³«»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMinto
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2011Ç¯8·î¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ø¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹2022Ç¯1·î¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
Ìò°÷¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿åÌîÏÂ´²¡¢¼èÄùÌò ÃæÀî¸µÂÀ¡¢ ¹â¶¶¿¹¬¡¢ ÄêÊ¿°ìÏº¡¢ËÙÍÆÎ´¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò À¥»³²íÇî
