¡ÚÉÂ±¡·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¡¦Âç³Ø´Ø·¸¼Ô ÂÐ¾Ý¡Û2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÂè94²óÊÙ¶¯²ñ °åÎÅ¸½¾ì¤ò¼é¤ë°Ù¤ÎºÇ¶¯¡Ö¥Ú¥¤¥Ï¥éÂÐºö¡×¡¡¼çºÅ¡§ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ
¹Ö»Õ¡§°æ¾åÀ¶À®ÀèÀ¸¡Ê°æ¾åË¡Î§»öÌ³½ê ½êÄ¹¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë
2008Ç¯ÁÏ´©¤Î°åÎÅ¾ðÊó»ï¡¦·î´©¡Ø½¸Ãæ¡Ù¡ÊB5/Ëè·î1Æü¡¦50,000ÉôÈ¯¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¼Ô¤ä°å»Õ¤Î°Ù¤Î¾ðÊó»ï¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸¹ÔÀ¯¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ï´ë¶È¤ÎÆ°¸þÅù¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤ËÌòÎ©¤Ä°åÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬Êú¤¨¤ë½ôÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËè·î¥Æー¥Þ¤òµó¤²¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¡¦°åÎÅµ¡´Ø·Ð±Ä¼Ô¡¦°åÎÅ´ØÏ¢´ë¶È¤Î´´Éô¤Î³§ÍÍ¤¬½¸¤¤¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ëÄêÎãÊÙ¶¯²ñ¡ÖÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï»²²ÃÈñÌµÎÁ/2025Ç¯1·î¸½ºßÅÐÏ¿¼ÔÌó2,000Ì¾¡Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡¢25Ç¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¤·¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥Ú¥¤¥Ï¥é¡ËÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¹Ö»Õ¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö°åÎÅË¡Ì³ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¡×ÂåÉ½¤Î°æ ¾åÀ¶À®ÊÛ¸î»Î¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤·2 Éô¹½À®¤Ç¤´ÅÐÃÅÄº¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ç°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÂÖ¤È¼ÂÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï±¡Æâ»Ø¿Ë¤ÎºöÄê¼ê½ç¤äµÏ¿¡¦Êó¹ðÂÎÀ©¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀß·×Åù¡¢ÉÂ±¡¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤Ù¤»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¤¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¾ìÂÐ±þ¤«¤éÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Þ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡£
¥Æー¥Þ¡§°åÎÅ¸½¾ì¤ò¼é¤ë°Ù¤ÎºÇ¶¯¡Ö¥Ú¥¤¥Ï¥éÂÐºö¡×
¹Ö¡¡»Õ¡§°æ¾åÀ¶À®ÀèÀ¸¡Ê°æ¾åË¡Î§»öÌ³½ê ½êÄ¹¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～18:00 ¡¡¡ö³«»Ï»þ¹ï¤¬ÄÌ¾ï¤è¤êÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡14:30～15:00 ¼õÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡15:00～18:00 ¹Ö±é¡¡¢¨ÅÓÃæµÙ·ÆÍ¤ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡18:00～18:30 º©¿Æ²ñ¡ÊÎ©¿©·Á¼°¡¢¹Ö±é¼Ô¤â»²²Ã¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§½°µÄ±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´Û£±F¡Ö¹ñºÝ²ñµÄ¼¼¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¡ÊÍý»öÄ¹¡¢±¡Ä¹¡ËµÚ¤Ó´´Éô¡ÊÉôÄ¹¿¦°Ê¾å¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Âç³Ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¡ÊÍý»öÄ¹¡¢±¡Ä¹¡¢°å³ØÉôÄ¹¡¢¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È²ñ°÷¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¡¦ÉôÄ¹¿¦°Ê¾å¡Ë
¢¨½é»²²Ã¡¢µÚ¤Ó½êÂ°¡¦Ìò¿¦¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªÌ¾»É£²Ëç¤ò¤´Äó½ÐÄº¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÄùÀÚ¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡£²ñ¾ì»²²Ã¤ÏÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»
»²²ÃÈñ¡§°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ª¤è¤ÓÅöÊÙ¶¯²ñ´ë¶È²ñ°÷¤ÏÌµÎÁ¡¡
¢¨´ë¶È²ñ°÷°Ê³°¤Ç»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¸Â¤ê10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ/1Ì¾ÍÍ¡Ë¤ÇÂÎ¸³»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡§http://www.iryounomirai.com/
