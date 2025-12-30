¡ÚÁ´¹ñ84Å¹ÊÞÆÍÇË¡ÛSTUDIO BUZZ¡¢2025Ç¯¿·Å¹ÊÞ13Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¡¦Instagram5.3ÇÜ¤Ç¡íÁª¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ªÉÊ¼Á¡í¤ò³ÎÎ©¡ª2026Ç¯¤ÏÌ¾¸Å²°½é¿Ê½Ð¤Ê¤É7Å¹ÊÞÅ¸³«Í½Äê
´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò84Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¡¢·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô25Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¡ÖSTUDIO BUZZ¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÅÏÊÕ ·û¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î»ö¶ÈÁí³ç¤È2026Ç¯¤Î»ö¶È·×²è¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë12Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢ÊÄÅ¹¥¼¥í¤ÇÁ´¹ñ84Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÏÁ°Ç¯Èæ5.3ÇÜ¤Î44,000¿Í¡¢¸ø¼°LINEÍ§¤À¤Á¤Ï187,638¿Í¤ËÀ®Ä¹¡£2026Ç¯¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦¶âÂô¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½é¿Ê½Ð¤ò´Þ¤à7Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
✦ 2025Ç¯¤ÎÁí³ç
❏ ¼çÍ×¼ÂÀÓ
❏ 2025Ç¯¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª
ÅÔ¿´¤«¤é¹Ù³°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£
- ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢: ½ÂÃ«TOWER¡¢¿·½É±ØÁ°¡¢¿·½ÉÀ¾¸ý¡¢Åì¿·½É
- ¹Ù³°¥¨¥ê¥¢: Ä®ÅÄ¡¢È¬²¦»Ò2nd¡¢Çð¡¢À¾³ëÀ¾¡¢Æî±ÛÃ«¡¢ËÜÈ¬È¨2nd¡¢¹ËÅç
- ¶å½£¥¨¥ê¥¢:·§ËÜ
- BUZZ LIVE: BUZZmusicLABO(¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¿·Å¹ÊÞ)
- ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Å¹ÊÞ:ÀÖºä¡¢½ÂÃ«µÜ²¼PARK¡¢²£ÉÍ2nd
STUDIO BUZZ¤Ï2025Ç¯¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ªÉÊ¼Á¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 01 ´ØÅì¶á¹Ù¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë½ÐÅ¹
- ÅÔ¿´¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤ò³«Âó¤·¤Ä¤Ä¡¢¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ø¤âÅ¸³«
- ÃÏ°è¤Î¥À¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤òÄó¶¡
¡¦ 02 SNS¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²½
- WEGO¤È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤ÇSNS±¿ÍÑ¤ò¶¯²½
- ¥Áー¥àÂÎÀ©³ÎÎ©¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²èÎÏ¸þ¾å¤Ç¡¢Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー5.3ÇÜ¤òÃ£À®
¡¦ 03 ¥¯¥êー¥ó¥Í¥¹·×²è +1UP
- ¡ÖBUZZ¥Ô¥«¡×À¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²
- À¶ÁÝ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î³ÈÂç¤ÈÉÊ¼ÁÅý°ì
- ¸ÜµÒ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÅÀ¿ô²½À©ÅÙ¤òÆ³Æþ
✦ 2026Ç¯¤Î·×²è
❏ Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ò´Þ¤à7Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥óÍ½Äê
STUDIO BUZZ¤Ï2026Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½é¿Ê½Ð¤ò´Þ¤à7Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢20Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢M&A¤ò´Þ¤àÊ£¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç³«È¯¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
❏ 2026Ç¯¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë
STUDIO BUZZ¤Ï2026Ç¯¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ÎÀìÌç²½¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¡¢À¶ÁÝÉÊ¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅý°ì¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
✦ STUDIO BUZZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STUDIO BUZZ
·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô25Ëü¿Í°Ê¾å¡¢²ñ°÷¿ô¤ÏÌó20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ë84Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤È¡¢ºÇ¿·¤Î²»¶Á¡¦¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ò´°È÷¡£
SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡¢´ÊÃ±¤ÊÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥À¥ó¥µー¤¬Îý½¬¤ä»£±Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥À¥ó¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STUDIO BUZZ¤ÎHP¡§https://buzz-st.com/
STUDIO BUZZ¤Î¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/qHq8BQ7
¡ÚSTUDIO BUZZ¤Î¸ø¼°SNS¡Û
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(µìTwitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
STUDIO BUZZ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP (¥Ð¥º¥°¥ëー¥×)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏÊÕ ·û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-13-20 BUZZ Bldg
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó±¿±Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢WEB¥µ¥¤¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹À©ºî¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî
HP¡§https://group-buzz.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP ¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://group-buzz.com/contact/