°ÍÅÄ¸÷Àµ»á ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥³ー¥Á½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

°ÍÅÄ ¸÷Àµ¡¡Mitsumasa YODA
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1977Ç¯8·î7Æü¡Ê48ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÅìµþÅÔ
¡ÚÁª¼êÎò¡Û
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§74»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§9»î¹ç/2ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§74»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¡Ú»ØÆ³Îò¡Û
¡¦¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ U-15 ¥³ー¥Á
¡¦¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ ¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á
¡¦¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ U-15 ´ÆÆÄ
¡¦¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ ¥³ー¥Á
¡¦¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ ¥³ー¥Á
¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ U-18 ¥³ー¥Á
¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ U-15 ¥³ー¥Á
¡¦FC Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ ¥³ー¥Á
¡¦¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯ ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå ¥³ー¥Á
¡¦Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
¡¦Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ´ÆÆÄ
¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥³ー¥Á
¡Ú¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Û
JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¶¥¹¥Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¿Í¡¢Ä®¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ever onward¡¡¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×