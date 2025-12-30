¡Ú2025Ç¯Áí³ç¡ÛWell Body¤Î¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÇ¯´ÖÌó7,000Ì¾°Ê¾å¤Ø»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¡ª34Ì¾¤ÎÀìÌç²ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢ËþÂ­ÅÙ4.86/5ÅÀ¤Î¡Ö¹âÉÊ¼Á¥±¥¢¡×¤ò°Ý»ý

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Well Body³ô¼°²ñ¼Ò

Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ½ã°ì¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¶È¸þ¤±¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Î2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¼ÂÀÓ¤ò¡¢°Ê²¼¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Well Body¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤òË­¤«¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷ÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤ª¤è¤Ó·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£



2025Ç¯¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤«¤é½Ð¼ÒÂ¥¿Ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¡Ö½¾¶È°÷¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£


¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡×¤òÆÏ¤±¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£





¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀìÌç¥±¥¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤È¤Ï

Offi-Stretch(R)¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¿´¤Î²ñ¼Ò°÷¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ØË¬Ìä¤·»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


Ä¹»þ´Ö¤ÎºÂ°Ì»ÑÀª¤äPCºî¶È¤Ë¤è¤ë¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦ËýÀ­Åª¤ÊÈèÏ«¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤È¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ­¤Ë´ð¤Å¤¯»Ü½ÑÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¡£


°ì»þÅª¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



2025Ç¯ ¼ÂÀÓ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È

2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Î¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£



- »Ü½ÑÄó¶¡¿Í¿ô¡§Ìó7,170Ì¾
- ºßÀÒ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¿ô¡§34Ì¾
- Áí¹çËþÂ­ÅÙ¡§4.86 / 5.00ÅÀ


ÆÃ¤ËËþÂ­ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÌ¡×¤È¡Ö¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£





ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¡ÊÆ¿Ì¾¡Ë
- ÉÔÄ´¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÊý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÄË¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤¬¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤êÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- »ÑÀª¤äÆ°¤­¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æ¯¤¯´Ä¶­¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¹Ì³Ãæ¤ÎºÂ¤êÊý¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤­ÅÀ¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- »Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ½µËö¤Ê¤É¤Ë¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ç¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- »Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç¡Ø30Ê¬¤È¤¤¤ï¤º¡¢1»þ´Ö¼õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¤ÎOffi-Stretch(R)¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
- 1²ó30Ê¬¤Ç¤âÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¡¢»ÑÀª¤ä¿ÈÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »Ü½ÑÃæ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÆü¾ïÅª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¡¢ËýÀ­Åª¤ÊÉÔÄ´¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤¬Ã±¤Ê¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¼Â´¶ÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥±¥¢¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿Í×°ø¤È2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê

2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿Âç¤­¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÂâ¤ÈÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢Offi-Stretch(R)¤ò¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤´¤È¤Î²ÝÂê¤äÆ¯¤­Êý¤ÎÆÃÄ§¤òÃúÇ«¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¸½¾ì¤Ë½Ð¤ëÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ø¤È¶¦Í­¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤«¤é¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ä¾Ò²ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ä¶ÈÌÖ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Ø¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£



¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤ÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Well Body¥á¥½¥Ã¥É¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


»Ü½Ñ¥¹¥­¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤È¤¤¤¦´Ä¶­ÆÃÍ­¤Î¥Ëー¥º¤ä¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¿´¤ÎÊýÆÃÍ­¤Î¿ÈÂÎÆÃÀ­¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÄê°Ê¾å¤Î»Ü½ÑÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤ËþÂ­ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


±Ä¶È¤È¸½¾ì¡¢ÁÐÊý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤ÏÀ®Ä¹¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿åÌî ½ã°ì¡¡¥³¥á¥ó¥È

2025Ç¯¡¢Offi-Stretch(R)¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÌó7,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤Ø»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢33Ì¾¤ÎÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»ÎÂÎÀ©¤Î¤â¤ÈÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¡¦Æ¯¤¯Êý¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£


»ä¤¿¤Á¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Î´ÑÅÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£



Ã±¤Ë¶ÚÆù¤ò¿­¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¡¦Æ°ºî¡¦À¸³èÇØ·Ê¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¤³¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡×¤òº¬µò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£


¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Offi-Stretch(R)¤Î²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤äÊÀ¼Ò¤Î¸¦½¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÀâÌÀ¥¹¥­¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢´ë¶È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂÐ½èÎÅË¡Åª¤Ê¥±¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤òÍý²ò¤·¡¢¼çÂÎÅª¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÀìÌçÀ­¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ò¤í¤²¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ

Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦Æ¯¤­Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¡¢ °ìÉô¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£





¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Well Body³ô¼°²ñ¼Ò

Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ2Ëü¿Í¤ò¿Ç¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¿ÈÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë³µÇ°¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿åÌî½ã°ì¡£ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÃæÌî¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹­¤¬¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤á¤ë¤¿¤á2022Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤òË­¤«¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸½ºß¤ÏÀ°·Á³°²Ê°å¤Î¾¾Ê¿¹À»á¤â¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò´ë¶È¤Ë½ÐÄ¥¤·¤ÆÆ¯¤¯Êý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î½ÐÄ¥»Ü½Ñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ½ã°ì


½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-18 ¥Ó¥é¡¦¥â¥Ç¥ë¥ÊC1003


HP¡§https://offi-stretch.com/


¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

Ã´Åö¡§¼ÜÄ¹¡¡¹§µª


TEL¡§090-4129-4259


E-mail¡§kt@office-stretch.com