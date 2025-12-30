¡Ú2025Ç¯Áí³ç¡ÛWell Body¤Î¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÇ¯´ÖÌó7,000Ì¾°Ê¾å¤Ø»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¡ª34Ì¾¤ÎÀìÌç²ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢ËþÂÅÙ4.86/5ÅÀ¤Î¡Ö¹âÉÊ¼Á¥±¥¢¡×¤ò°Ý»ý
Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ½ã°ì¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¶È¸þ¤±¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Î2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¼ÂÀÓ¤ò¡¢°Ê²¼¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Well Body¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷ÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤«¤é½Ð¼ÒÂ¥¿Ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¡Ö½¾¶È°÷¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡×¤òÆÏ¤±¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀìÌç¥±¥¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤È¤Ï
Offi-Stretch(R)¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¿´¤Î²ñ¼Ò°÷¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ØË¬Ìä¤·»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤ÎºÂ°Ì»ÑÀª¤äPCºî¶È¤Ë¤è¤ë¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤È¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ü½ÑÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¡£
°ì»þÅª¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ ¼ÂÀÓ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤Î¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- »Ü½ÑÄó¶¡¿Í¿ô¡§Ìó7,170Ì¾
- ºßÀÒ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¿ô¡§34Ì¾
- Áí¹çËþÂÅÙ¡§4.86 / 5.00ÅÀ
ÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÌ¡×¤È¡Ö¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¡ÊÆ¿Ì¾¡Ë
- ÉÔÄ´¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÊý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÄË¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤¬¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤êÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- »ÑÀª¤äÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æ¯¤¯´Ä¶¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¹Ì³Ãæ¤ÎºÂ¤êÊý¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- »Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ½µËö¤Ê¤É¤Ë¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ç¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- »Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç¡Ø30Ê¬¤È¤¤¤ï¤º¡¢1»þ´Ö¼õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¤ÎOffi-Stretch(R)¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
- 1²ó30Ê¬¤Ç¤âÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¡¢»ÑÀª¤ä¿ÈÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »Ü½ÑÃæ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÆü¾ïÅª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¡¢ËýÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤¬Ã±¤Ê¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¼Â´¶ÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥±¥¢¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿Í×°ø¤È2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÂâ¤ÈÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢Offi-Stretch(R)¤ò¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤´¤È¤Î²ÝÂê¤äÆ¯¤Êý¤ÎÆÃÄ§¤òÃúÇ«¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¸½¾ì¤Ë½Ð¤ëÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ø¤È¶¦Í¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤«¤é¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ä¾Ò²ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ä¶ÈÌÖ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Ø¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤ÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Well Body¥á¥½¥Ã¥É¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ü½Ñ¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤È¤¤¤¦´Ä¶ÆÃÍ¤Î¥Ëー¥º¤ä¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¿´¤ÎÊýÆÃÍ¤Î¿ÈÂÎÆÃÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÄê°Ê¾å¤Î»Ü½ÑÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È¤È¸½¾ì¡¢ÁÐÊý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤ÏÀ®Ä¹¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿åÌî ½ã°ì¡¡¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯¡¢Offi-Stretch(R)¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÌó7,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤Ø»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢33Ì¾¤ÎÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»ÎÂÎÀ©¤Î¤â¤ÈÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¡¦Æ¯¤¯Êý¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Î´ÑÅÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ë¶ÚÆù¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¡¦Æ°ºî¡¦À¸³èÇØ·Ê¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¤³¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡×¤òº¬µò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Offi-Stretch(R)¤Î²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Íý³Ø/ºî¶ÈÎÅË¡»Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤äÊÀ¼Ò¤Î¸¦½¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÀâÌÀ¥¹¥¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢´ë¶È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂÐ½èÎÅË¡Åª¤Ê¥±¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤òÍý²ò¤·¡¢¼çÂÎÅª¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÀìÌçÀ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ò¤í¤²¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ
Well Body³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦Æ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¡¢ °ìÉô¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Well Body³ô¼°²ñ¼Ò
Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ2Ëü¿Í¤ò¿Ç¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¿ÈÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë³µÇ°¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿åÌî½ã°ì¡£ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÃæÌî¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á2022Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸½ºß¤ÏÀ°·Á³°²Ê°å¤Î¾¾Ê¿¹À»á¤â¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò´ë¶È¤Ë½ÐÄ¥¤·¤ÆÆ¯¤¯Êý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î½ÐÄ¥»Ü½Ñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffi-Stretch(R)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ½ã°ì
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-18 ¥Ó¥é¡¦¥â¥Ç¥ë¥ÊC1003
HP¡§https://offi-stretch.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ã´Åö¡§¼ÜÄ¹¡¡¹§µª
TEL¡§090-4129-4259
E-mail¡§kt@office-stretch.com