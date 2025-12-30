¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û¡Ø¿ÍÊÁ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡Ù¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¡ªÂè2²ó¤¬³«ºÅ¡Ú1·î9Æü¡Û
2026Ç¯1·î9Æü(¶â) 10:30～11:30¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¼¼²°¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò(https://muroyaaffiliate.co.jp/)¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî¡¢ÂåÉ½¡§¼¼²°À¶Î´¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂè2²óÌ¾¸Å²°¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤Ë¼«Á³¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤ä²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÎ©ÀÊ·Á¼°¤Ç¤¹¡£½é»²²Ã¡¦1¿Í»²²Ã¤Ç¤â°Â¿´¡¢¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤¬¹¤¬¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¡ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kokuchpro.com/event/abe3666cd02a7401ea34ed553fb7f1fd/3627458/)¡¡
Ì¾»É¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿¿¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë
½¾Íè¤Î°Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌ¾»É¸ò´¹¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´é¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¾»É¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Î¼õÈ¯Ãí¤ä¶¨¶È¡¢¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ª½ñ¤°Ê¾å¤Ë¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ÍÊÁ¤Î¸ò´¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kokuchpro.com/event/abe3666cd02a7401ea34ed553fb7f1fd/3627458/)
³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)¤È¤¤¤¦¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤ÎÅ¹Æâ
¸òÎ®²ñ¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹
»²¹Í¡§Å¹Æâ¼Ì¿¿(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼¼²°¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ò¤ß¤ë :
https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
¢¨LINE¤¬³«¤¤Þ¤¹
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾ì½êÂå0±ß¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ç¤¤ë
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸òÎ®²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¼ñÌ£²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥ëー¥ë¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/)
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·î¤Ë20～30·ï¤Û¤É³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)