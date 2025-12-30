½ÀÆ»¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ª#¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¤¬½ÀÆ»³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¤ò¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢µÜºê¸©Åì½ô¸©·´°½Ä®¤Ë¤¢¤ë½ÀÆ»¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤¡Ê¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¡¡ÂçÂ«ÍÍ¤è¤ê¡Ë
¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¤Ï¡¢µÜºê¸©Åì½ô¸©·´°½Ä®¤Ë¤¢¤ë½ÀÆ»¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ËÄÌ¤¦¤³¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆ»¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÀïÀÓ¤Ç¤¹¤È¡¢²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£Ãæ³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤ÎÀïÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢½ÀÆ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÎý½¬´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢±óÀ¬Èñ¤ä¹ç½ÉÈñ¤¬Â¿¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¹âÆ¤Ë¤è¤ê¿©Èñ¤ä½ÀÆ»Ãå¤Ê¤É¤Ç²ÈÄí¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤¬½ÀÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¸ü¤¤¤´»Ù±ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://www.spportunity.com/miyazaki/team/1103/invest/774/detail
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼URL¤è¤ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
Âè1ÌÜÉ¸ 50Ëü±ß
Âè2ÌÜÉ¸ 70Ëü±ß
Âè3ÌÜÉ¸ 100Ëü±ß
4¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»î¹çÍÑ½ÀÆ»Ãå¹ØÆþÈñ
¡¦±óÀ¬¡¦¹ç½ÉÈñ
¡¦ÎÀ±¿±ÄÈñ¡¢¤Û¤«
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Êhttps://media.spportunity.com/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Êinfo@spportunity.co.jp¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©Åì½ô¸©·´°½Ä®ÆþÌî3303-4
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÂ« ÀµÉ§
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§aya1233.co.ltd@gmail.com
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.spportunity.com/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£