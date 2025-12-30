¡Ú1/8～11¤Þ¤Ç¡Û½éÇä¤ê¡Ø¿·½Õ¥Õ¥§¥¢¡Ù³«ºÅ¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÀµµ¬Í¢Æþ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤«¤é¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÀ½¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Þ¤Ç¡ÈÂ¨Ç¼¼Ö¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤Ç¹ñÆâ¼ó°Ì¤ò¸Ø¤ê¡¢FIAT DUCATO¡Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È ¥Ç¥å¥«¥È¡Ë¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥¢¥¸¥¢No.1¤òÃ£À®¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ¾¼Ê¸¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¿·½Õ½éÇä¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFIRST HAPPY FES¡×¤ò¡¢1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÂ¨Ç¼ÈÎÇä¤äÇ§ÄêÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´¾¦ÃÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö³«±¿Ê¡°ú²ñ¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯»Ï¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³«ºÅ³µÍ×
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï12:00～±Ä¶È³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªÇ¯¶Ì´ë²è£±. Å¸¼¨¼ÖÂ¨Ç¼ÈÎÇä¡¦Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö
FIAT¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥å¥«¥È¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÀ½¹âÉÊ¼Á¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡¢Àµµ¬Í¢Æþ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡ÒA.I.M¡Ó¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÂ¨Ç¼ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹âÇ¯¼°¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¼ÖÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦°ìÉôÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Â¨Ç¼¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÏÌó1.5Ç¯¤ÎÇ¼´ü¤òÍ×¤¹¤ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ò¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
DUCATO¡Ê¥Ç¥å¥«¥È¡Ë¤Ï¥È¥ë¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÂ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²÷Å¬¤Ë½ä¹Ô¤Ç¤¤ë
¹âÂ®Áö¹Ô¤Ç¤â¥Ü¥Ç¥£¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥íー¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿·ÅìÌ¾¤Î120km/h¶è´Ö¤â¾èÍÑ¼Ö´¶³Ð¤Ç²÷Å¬¤ËÁö¤ì¤ë
¥Ç¥å¥«¥È¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµï½»¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¼¼Æâ¤Î¹â¤µ¤Ï188cm～210cm¡£¼ÖÆâ¤ÇÂç¿Í¤¬Î©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÍª¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö
±¿Å¾ÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯Á°Êý»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥éー¤ÇÂ¦ÌÌ¤ä¸åÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¡£½÷À¤Ë¤â¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬·Ú¤¤¤È¹¥É¾
±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥·ー¥È¤ò180ÅÙ²óÅ¾¤Ç¤¤ë¡£¥»¥«¥ó¥É¥·ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ
ÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÇ¯»Ï±Ä¶È³«»Ï¤Î1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤è¤ê³ÆÅ¹¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¼ÖÎ¾¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¤ÏÂçÊÑº®¤ß¹ç¤¦¤¿¤á»öÁ°¤ÎÍè¾ìÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー´ôÉìËÜÅ¹¡Ê´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡Ë(https://toy-factory.jp/shop/gifu/)
- ¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¾ÅÆîÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë(https://toy-factory.jp/shop/shonan/)
- ¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅìËÌÅ¹¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë(https://toy-factory.jp/shop/tohoku/)
- EURO-TOY ÁêÌÏ¸¶¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ë(https://www.euro-toy.jp/company/#shop)
ÍèÅ¹Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://toy-factory.jp/reservation/
¤ªÇ¯¶Ì´ë²è£².¡Ã¿·½Õ½éÌ´³«±¿Ê¡°ú²ñ
¥ªー¥ÊーÍÍ¤ä¤´¾¦ÃÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¿·½Õ½éÌ´³«±¿Ê¡°ú²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÇ¯¶Ì´ë²è£³. ¤ªÇ¯²ì¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·½Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤ªÇ¯²ì¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå½ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
2025Ç¯¤ÏÁÏ¶È30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤â¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡ÖFIRST HAPPY FES¡×¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·Ç¯¤â¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ø¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¹ñÆâ¼ó°Ì¤ÎÀ½Â¤¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖËÜÍè¤Î°ÂÁ´À¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¤Î²÷Å¬À¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë´¨ÃÈ¤Îµ¤²¹º¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¹âÃÇÇ®»Ü¹©¡×¤«¤éÊÀ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¢¥í¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡×¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹â¸úÎ¨¥½ー¥éーÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²ÈÄíÍÑ¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¥¯ー¥éー¤¬¼ÖºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñÎ¹¹Ô¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹°Ù¡¢¿ô¡¹¤ÎÁõÈ÷¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥É¥¯¥¿ー¥«ー¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼ÖÎ¾MARU MOBI¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ºî¡£2021 Ç¯½ÕÊü±Ç¤Î¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ÑÀª¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ìÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥å¥«¥È¤ò¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤¿¿··¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤òÈ¯É½¡£³ÆÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£°æ¾¼Ê¸
½êºßÃÏ¡§¢©509-0213´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔÀ¥ÅÄ800-1(¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï²Æì½êºß)
ÀßÎ©¡§1995Ç¯8·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼ÖÆâ³°ÁõÀ½ºî¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼ÖÎ¾Í¢ÆþÈÎÇä¡¦RVÍÑÉÊ¡¦¥Ñー¥ÄÍ¢ÆþÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼«Å¾¼ÖÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼Ö¸¡¡¢À°È÷
¡¦¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー
¡ÚURL¥ê¥ó¥¯¡Û
TOY-FACTORY¡¡https://toy-factory.jp/
EURO-TOY¡¡https://www.euro-toy.jp/¡¡
¢¨¡ÖEURO-TOY¡Ê¥æー¥í¥È¥¤¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎRV¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬¡¢²¤½£¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¡×¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¡ÊTOY-FACTORY¡Ë¡¡https://www.instagram.com/toy_factory_official/
¸ø¼°Instagram¡ÊEURO-TOY¡Ë¡¡https://www.instagram.com/euro_toy_official/
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/toyfactory.jp