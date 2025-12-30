¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤¤ï¤FC¡ÛÇò°æ ÍÛµ®Áª¼ê¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
¡ã2025Ç¯¡ä
¡ãÄÌ»»¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎÇò°æ ÍÛµ®Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇò°æ ÍÛµ®¡ÊHARUKI SHIRAI¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
DF
| À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯10·î5Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
182cm / 77kg
| ½Ð¿È
ÆÊÌÚ¸©
| ·ÐÎò
FC¥¨¥ë¥Þー¥ÎÆá¿Ü ¢ª ÌðÈÄÃæ±û¹â¹» ¢ª Ë¡À¯Âç³Ø ¢ª V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ¢ª ¤¤¤ï¤FC¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§13»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§36»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§5»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡£1Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤¤ï¤¤ÇÆÀ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×