¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡ÛÇò°æ ÍÛµ®Áª¼ê¡¢´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö

¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÃæ¤ÎÇò°æ ÍÛµ®Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÇò°æ ÍÛµ®¡ÊHARUKI SHIRAI¡Ë¡Û




| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


DF



| À¸Ç¯·îÆü


2000Ç¯10·î5Æü¡Ê25ºÐ¡Ë



| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


182cm / 77kg



| ½Ð¿È


ÆÊÌÚ¸©



| ·ÐÎò


FC¥¨¥ë¥Þー¥ÎÆá¿Ü ¢ª ÌðÈÄÃæ±û¹â¹» ¢ª Ë¡À¯Âç³Ø ¢ª V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ¢ª ¤¤¤ï¤­FC¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡Ë



| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§13»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§36»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§5»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



| ¥³¥á¥ó¥È


¡Ö¤¤¤ï¤­FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡£1Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤¤ï¤­¤ÇÆÀ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×