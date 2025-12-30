¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡ÛÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤Î´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÇ§Äê
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡Áà½Ä¼Ôµ»Ç½¾ÚÌÀÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
2022Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñ²È»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°ìÅù/ÆóÅù¹ç¤ï¤»¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¼èÆÀ¡£Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡Áà½Ä¼Ôµ»Ç½¾ÚÌÀ¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸òÉÕÆü¤«¤é3Ç¯Ëè¤Ë¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯12·îËö¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç27¹»¤¬Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¡×¤Ë¤Æ¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤Ï´Æºº¤ò¼õ¤±¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¹ñ¤«¤éÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿ÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤Ï¡¢Ëè»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤´¤È¤Ë³°Éô´Æºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤¬¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö½¬Åù¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸¡ºº¤·¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡Áà½Ä¼Ôµ»Ç½¾ÚÌÀÀ©ÅÙ¤Î¶Ñ°ì²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Æºº¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´ØÅù´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤ê¡ÖÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´ØÅù´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤Î´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Æºº¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡ÖÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´ØÅù´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¡×¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹
´Æºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¤¬¤´¼«¿È¤Ç³°Éô¤Î´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¤Ë¿½¤·¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ´°Î»¸å¡¢»öÁ°¤Ë»ñÎÁ¤ä¾ðÊó¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë´Æºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´Æºº·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»ö¹à¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö´ÆººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¹Ò¶õ¶É¤ËÄó½Ð¤·¤Æ´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´ØÅù´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊHP¤è¤ê¡Ë
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001610586.pdf
¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ø¤Î´Æºº¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
´Æºº¤Ï¿½¹þ¤«¤é¼õÉÕ¡¢»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î´Æºº¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¤Î¿ô¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë´Æºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´Æºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´Æºº¤Ç²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¡×´Æºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡»¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§drone@spacexone.com
¡¡·ïÌ¾¡§¡Ú¢¤¢¤¢¤ÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´ØÌ¾¡Û´Æºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ
¡¡¢¨ËÜÊ¸Æâ¤ÇÅÐÏ¿¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤ÎÅÐÏ¿Æü¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤è¤ê³«¹»¤·¡¢¹ñ²È»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø ¤ª¤è¤Ó ¸©ÆâÍ£°ì¤Î´Æºº¼Â»ÜÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¶õÃæ¡¦¿åÃæ¥É¥íー¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¹»¤«¤é¤Î¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¤È¸½¾ì·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£