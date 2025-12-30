¼ÆÅÄ Å° Áª¼ê ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¼ÆÅÄ Å° Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ Å°¡ÊToru SHIBATA¡ËÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÛDF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û2001 Ç¯ 2 ·î 18 Æü¡Ê24 ºÐ¡Ë
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û173cm / 65kg
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡ÛÊ¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô
¡Ú¥µ¥Ã¥«ーÎò¡Û¥Ó¥¢¥ó¥³ー¥ÍÊ¡Åç U-12¢ª¥Ó¥¢¥ó¥³ー¥ÍÊ¡Åç U-15¢ª¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì U-18¢ªÁá°ðÅÄÂç¢ª¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¢ªÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É FC
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
¡Ú¼ÆÅÄÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢Ê¡Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤¿ 2 Ç¯È¾¤Ï¡¢¹¬¤»°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀ¼±ç¡¢¾Ð´é¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤¬¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢²¼¤ò¸þ¤«¤º¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤á¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ûー¥à⿅»ùÅçÀï¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï 8000 ¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤ä¸å²¡¤·¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤äÉñÂæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤³¤Î 2 Ç¯È¾¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿±ï¤Ï°ìÀ¸Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤â¤¤Ã¤È²¿¤«Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤µ¤ä¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¶ì¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ê¡Åç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡Åç¤ËÍè¤¿¤«¤é¤³¤½·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¦¥¹¥¿¤ÇÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢½½Ï»¾Â¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ä²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÏÊ¡Åç¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Üー¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¦Â¸Ê¬º£¤ò³Ú¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÍ¤«¤é¥Üー¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ê¡Åç¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£