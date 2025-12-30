¡ÖDesignCOCO Gallery¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆÄÉ²ÃÍ½Ìó¼õÉÕ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³(ËÜ¼Ò:µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Àé²ì½ßºÈ¡¢°Ê²¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö English -Advent- ¥Õ¥ï¥ï¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É&¥â¥³¥³¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¡Ù¤È¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö »þºê¶¸»° ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ÎÄÉ²ÃÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ£±.¡¡¥Û¥í¥é¥¤¥Ö English -Advent- ¥Õ¥ï¥ï¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É&¥â¥³¥³¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ú¹ë²ÚÈÇ ¥»¥Ã¥È¡Û
[²Á³Ê]¡¡63,600±ß (ÀÇÈ´)¡¿69,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ£². ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö English -Advent- ¥Õ¥ï¥ï¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û
[²Á³Ê]¡¡31,800±ß (ÀÇÈ´)¡¿34,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ£³. ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö English -Advent- ¥â¥³¥³¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û
[²Á³Ê]¡¡31,800±ß (ÀÇÈ´)¡¿34,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ£´. ¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö »þºê¶¸»° ¡ÖAXGRIT¡×Ver. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
31,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿34,980±ß(ÀÇ¹þ)
[¸¢ÍøÉ½µ]
(C) COVER
(C)2023 µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡
(C) AXGRIT
- ¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÀçÂæ¤òËÜ¼Ò¤ËÃÖ¤¯¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¸¶·¿¤ä¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¢Íø¸µÍÍ¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÉ¾²Á¤È¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ØCOCO¥¹¥È¥¢¡Ù ³µÍ×¡ä
¸¶·¿À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¼«¼Ò¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤ò¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¡¢´ë²è¡¦Â¤·Á¡¦ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[URL] https://coco-store.jp/
[¸ø¼°Twitter] https://twitter.com/designcoco_t
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¼Ì¿¿¤È¼ÂºÝ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡¦¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£