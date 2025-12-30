¡ÚFCÅìµþ¡Û²¬Å¯Ê¿Áª¼ê ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Åìµþ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò

¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²¬Å¯Ê¿Áª¼ê¤¬¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²¬Áª¼ê¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£




¡Ú²¬Å¯Ê¿(¤ª¤« ¤Æ¤Ã¤Ú¤¤)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û



¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF



¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2001Ç¯9·î6Æü



¢¢½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è



¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§186cm/83kg



¢¢·ÐÎò


2009-2013 ¥Ð¥Ç¥£À¤ÅÄÃ«SC


¨¦2013 FCÅìµþ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¿¼Àî¥³ー¥¹


2014-2016 FCÅìµþU-15¿¼Àî


¨¦2014 ´ØÅì¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー(U-15)¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô 2°Ì


¡¡¡¡¡¡¹â±ßµÜÇÕÂè26²óÁ´ÆüËÜ¥æー¥¹(U-15) ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


2017-2019 FCÅìµþU-18


¨¦2019 ¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥° 2019Í¥¾¡


2020-2023 ÌÀ¼£Âç³Ø


2024- FCÅìµþ



¢¢ÂåÉ½Îò


2022Ç¯U-23ÆüËÜÂåÉ½



¢¢½Ð¾ìµ­Ï¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)




¢¨2019¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー




¢¢ ²¬Å¯Ê¿Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È


¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


Åìµþ¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¡È¤â¤Ã¤È¥Ç¥«¤¯¡¦Â®¤¯¡¦¶¯¤¯¡É¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢²¬Å¯Ê¿¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¨¥Ê¥¸ーÁ´³«¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿ÀÄÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£


5¡¦4¡¦3¡¦2¡¦1¡¦GO¡ª¡ª¡ª¡×