³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ø£Ä¡ß£²¡Ê¥Ç¥£ー¥Äー¡Ë ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ¥ê¥Ù¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ø£Ä£²¥á¥¬¥Æ¥ó¡Ù¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö£Ä£²¥á¥¬¥Æ¥ó¸ø¼°À¸ÊüÁ÷～8¼þÇ¯µÇ°°ËâÅÐ¾ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë20:00¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¿·°Ëâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£É÷²¬ÈÏÌÀ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¹±Îã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö£Ä£²¥á¥¬¥Æ¥ó¸ø¼°À¸ÊüÁ÷～8¼þÇ¯µÇ°°ËâÅÐ¾ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë20:00¤è¤ê
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/L_NFAUtnZJ4
½Ð±é¡§
ÀîÀ¾¤æ¤¦¤³¡ÊMC¡Ë
É÷²¬ÈÏÌÀ¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë
¥µ¥Ð¥È¥Þ´ä¥µ¥¡Ê£Ä£²¥á¥¬¥Æ¥ó ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¥µ¥¤Æ£¡Ê¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë
¡Ú¡Ø£Ä¡ß£² ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ¥ê¥Ù¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤Ï¡Û
2022Ç¯10·î¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥µ¥Þ¥Êー¡ÙÅù¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëRPG¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¡Ù¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡£
¡Ú¡Ø£Ä¡ß£² ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ¥ê¥Ù¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§£Ä¡ß£² ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ¥ê¥Ù¥ìー¥·¥ç¥ó
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2018Ç¯1·î22Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA/(C)ATLUS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://d2-megaten-l.sega.jp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@d2megaten(https://x.com/d2megaten)
