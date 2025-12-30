Ãæ±ûÂç³Ø¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÉô¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ·¤Ù¡ª¡ª #GoToOlympic¡×¤ò12·î30Æü¤è¤ê¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼Â»Ü¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍCHUO HANDBALL SUPPORT CLUB¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃæ±ûÂç³Ø¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÉô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò12·î30Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/kanagawa/team/1091/invest/772/detail
1¡¥»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://www.spportunity.com/kanagawa/team/1091/invest/772/detail
¢¨°Ê²¼URL¤è¤ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
Âè1ÌÜÉ¸ 100Ëü±ß
Âè2ÌÜÉ¸ 200Ëü±ß
Âè3ÌÜÉ¸ 300Ëü±ß
4¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³¤³°ÇÉ¸¯Ãæ¤ÎÁª¼ê¤Î¼«¿æ¤Î¤¿¤á¤Î¿©ºàÈñ
¡¦¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î»î¹ç´ÑÀï¡¢¤Û¤«
2¡¥ÊÖÎéÉÊÅù¥ê¥¿ー¥ó¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¢¨¤ª´«¤á¤Î¥ê¥¿ー¥ó
£±.¥èー¥í¥Ã¥ÑÇÉ¸¯Êó¹ð
https://www.spportunity.com/kanagawa/team/1091/invest/772/detail/7003/ec_return
2026Ç¯2·î¤«¤é¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÇÉ¸¯¤ÎÂÎ¸³Êó¹ð¤ä¼Ì¿¿Åù¤ò¡¢¸½ÃÏ¤«¤é7Ì¾¤ÎÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÂÄê¸ø³«X (µìTwitter) ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´é¼Ì¿¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Ä¹Êý·Á¡ÊÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿ÉÕ¡Ë
https://www.spportunity.com/kanagawa/team/1091/invest/772/detail/7017/ec_return
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª¡¡¿ä¤·Áª¼ê¤Î´é¼Ì¿¿¥ー¥Û¥ë¥Àー£±¸Ä¤ÈÇÉ¸¯Áª¼ê£·Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿£·Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
£³.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー£³ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ÊÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿ÉÕ¡Ë
https://www.spportunity.com/kanagawa/team/1091/invest/772/detail/7019/ec_return
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª¿ä¤·Áª¼ê¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー£³ÅÀ¤ÈÇÉ¸¯Áª¼ê£·Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿£·Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤ª¼é¤ê¤Ï£µ¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Ê https://media.spportunity.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê info@spportunity.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍCHUO HANDBALL SUPPORT CLUB
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»Ô
ÀßÎ©¡§2024Ç¯11·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¼ÂÊý ÃÒ
ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§chuohand.fanclub@gmail.com
³µÍ×¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍCHUO HANDBALL SUPPORT CLUB¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÉô¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.spportunity.com/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§
¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£