yutori¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Øtwins¡Ù¤ò¥íー¥ó¥Á
Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òyutori¡ÊËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ : ÊÒÀÐ µ®Å¸ / Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É5892 / °Ê²¼ yutori¡Ë ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒYZ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§çÕ¶¶ À¿¡Ë¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Øtwins¡Ù¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¡¢ËèÆüÂµ¤òÄÌ¤·¤¿À©Éþ¡¢
Êü²Ý¸å¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢
²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ²±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤«¤é
¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤¬¤¦¡£
¤ª¤½¤í¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤¤â¤Á¤È¡¢
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÆóÌÌÀ¤ò¡¢
¤½¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ë
¡Ötwins¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥«ー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥¸¥Ã¥×¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¹¥±¥Ü¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É·×16·¿¤òÈÎÇä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î16Æü(¶â)21»þ～ÈÎÇäÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¤Æ2026Ç¯1·î2Æü(¶â)-7Æü(¿å)¤Ë¤ÏSHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹1F¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP¤ò³«ºÅ¡£
POPUP¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦YouTuber¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Éhannah¡É¤òµ¯ÍÑ¡£
<¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä>
ÈÎÇäÆü:2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 21:00Í½Äê
ÈÎÇä¾ì½ê:
¡¦YZ STORE twins
<POPUPÈÎÇä>
ÈÎÇäÆü:2026Ç¯1·î2Æü(¶â)-7Æü(¿å) 10:00-21:00
ÈÎÇä¾ì½ê: SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹ 1F
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïtwins¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/twins__2gether
¢£ twins
¡ÖÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¾ð¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¹¥È¥êー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ètwins¡É¡£Æ±¤¸À©Éþ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¿§°ã¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ªÂ·¤¤¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤¿10Âå¤Îµ²±¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/twins__2gether
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òyutori
2018Ç¯4·î ÁÏ¶È¡£²²ÉÂ¤Ê½¨ºÍ¤ÎºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¸ÅÃå¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¸ÅÃå½÷»Ò¡Ù¤ò·ÁÀ®¡£¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2020Ç¯7·î ZOZO¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¡Ø9090¡Ù¡Øcentimeter¡Ù¡ØMy Sugar Babe¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡¢Instagram¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï287Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØF-LAGSTUF-F¡Ù¡¢8·î¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒA.Z.R¤¬yutori¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØHer lip to¡ÙÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ»á¤¬CCO¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òheart relation¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡£¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ØYZ STORE¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤âÁ´¹ñ¤Ç57Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È»Ë¾åºÇÃ»¡¦ºÇÇ¯¾¯¾å¾ì¡ÊIPO¡ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£
yutori web¡§https://yutori.tokyo/¡¡¡¡
YZ STORE¡§https://yz-store.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
yutori PRESS E-mail¡§pr@yutori.tokyo