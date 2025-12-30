¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¡×¥¢¥Ë¥á¤Ï¥³¥ì¤À¡ª2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¥¢¥ïー¥ÉÈ¯É½¡Ú¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É (ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ)¤Î¥°¥ëー¥×Ê¬ÀÏÁÈ¿¥¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¡ÊÂåÉ½¡§Âç´ÓÍ¤²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É»Ø¿ô¡ÊGoogle¸¡º÷ÎÌ¡Ë¤È¥Õ¥¡¥ó»Ø¿ô¡ÊXÅê¹ÆÎÌ¡Ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤ÎÃíÌÜÅÙ¿ä°Ü¤ò¸¡¾Ú¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥Çー¥¿¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¥¢¥ïー¥É¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´270ºîÉÊ¤â¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Google¸¡º÷ÎÌ¤ÈX(µìTwitter)¤Î¥Ý¥¹¥È¿ô¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡£¡Ö°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡×¤È¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·ºî204ºîÉÊ vs Â³ÊÔ66ºîÉÊ¤Î·ãÀï
º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´270ºîÉÊ¡£ÆâÌõ¤Ï¿·ºî204ºîÉÊ(76%)¡¢Â³ÊÔ66ºîÉÊ(24%)¡£
¤³¤ì¤é¤òGoogle¸¡º÷ÎÌ¤«¤é»»½Ð¤·¤¿¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡×(°ìÈÌÇ§ÃÎÅÙ)¤È¡¢X¥Ý¥¹¥È¿ô¤«¤é»»½Ð¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¡×(¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ)¤Î2¼´¤ÇËè½µÄÉÀ×¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¶¥¤¦¡ÖÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡¢1½µÌÜ¤«¤é¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¾Þ¡×¤Î2ÉôÌç¤Ç¡¢2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¥·ー¥ó¤Î¾¡¼Ô¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¥¬¥ó¥À¥à¡¢´°Á´À©ÇÆ2°Ì¤Ë5ÇÜº¹¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤¬270ºîÉÊ¤ÎÄºÅÀ¤Ë
¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¤ÎÎ¾ÉôÌç¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ºî¡¦Á´ÂÎ¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë5ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¥·ー¥ó¤Î¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡Û¿·ºîTOP5
°ìÈÌÁØ¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡×¤Î¿·ºîTOP5¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX
2°Ì ¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá
3°Ì SAKAMOTO DAYS
4°Ì ¤Ì¤¤¿¤· THE ANIMATION
5°Ì ¥á¥À¥ê¥¹¥È
ÃíÌÜ¤Ï5°Ì¤Î¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡£¸å½Ò¤¹¤ë¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¾Þ¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡×µ©Í¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¡Û¿·ºîTOP5
Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤¬¡£
1°Ì µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX
2°Ì ¥á¥À¥ê¥¹¥È
3°Ì ¶ä²ÏÆÃµÞ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤
4°Ì ¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ
5°Ì ¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá
¡Ø¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá¡Ù¤Ï¡Ö¹¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ºîÉÊ¡£¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¡Ö¿¼¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡×ºîÉÊ¡£Æ±¤¸TOP5¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
Â³ÊÔ¤Î¶¯¤µ¤â·òºß¡£Á´ÂÎTOP10¤òÈ¯É½
¿·ºî¤ËÂ³ÊÔ¤ò²Ã¤¨¤¿Á´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ÎÄìÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡ÛÁ´ÂÎTOP10
1°Ì µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX (¿·ºî)
2°Ì ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢FINALSEASON (Â³ÊÔ)
3°Ì Ìô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤ÈÂè2´ü (Â³ÊÔ)
4°Ì ¥¥ó¥°¥À¥àÂè6¥·¥êー¥º (Â³ÊÔ)
5°Ì ¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá (¿·ºî)
6°Ì ²ø½Ã8¹æ Âè2´ü¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
7°Ì SAKAMOTO DAYS Âè2¥¯ー¥ë ¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
8°Ì Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 3rd season¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
9°Ì ¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó Âè3´ü¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
10°Ì ¥À¥ó¥À¥À¥ó Âè2´ü¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¡ÛÁ´ÂÎTOP10
1°Ì µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX (¿·ºî)
2°Ì ¥á¥À¥ê¥¹¥È (¿·ºî)
3°Ì Ìô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤ÈÂè2´ü (Â³ÊÔ)
4°Ì ¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ (¿·ºî)
5°Ì ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢FINALSEASON (Â³ÊÔ)
6°Ì ¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ (¿·ºî)
7°Ì ¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá (¿·ºî)
8°Ì BanG Dream! Ave Mujica¡Ê¿·ºî¡Ë
9°Ì Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 3rd season¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
10°Ì ¥¦¥ÞÌ¼¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë
¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â³ÊÔ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¿·ºî¤Î·òÆ®¤âÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤Ë¡£4°Ì¤Î¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢¼¡¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤ÎÉ®Æ¬¤À¡£
¡Ú¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¾Þ¡Û31ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿´ñÀ×¤ÎºîÉÊÀ®Ä¹Î¨31ÇÜ¡ª´ñÀ×¤ÎºîÉÊ¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù
1½µÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤«¤éºÇ¹âÃÍ¤Þ¤Ç¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¾Þ¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¤ÎÎ¾ÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¤Ç20.0ÇÜ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¤Ç31.2ÇÜ¡£1½µÌÜ¤Ï270ºîÉÊÃæ¤Ç¤â²¼°Ì¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç½ù¡¹¤ËÉ¾È½¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢7°Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö½é²ó¤Î¥Ð¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥³¥¢¡Û¿¤ÓÎ¨TOP5
1°Ì ¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ (20.0ÇÜ)
2°Ì ¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È (4.5ÇÜ)
3°Ì Íå¾®¹õÀïµ (4.5ÇÜ)
4°Ì Ìî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ· (4.4ÇÜ)
5°Ì ¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¡¦¡¦¡¦ (3.0ÇÜ)
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¹¥³¥¢¡Û¿¤ÓÎ¨TOP5
1°Ì ¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ (31.2ÇÜ)
2°Ì ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿(8.9ÇÜ)
3°Ì Å¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë (8.0ÇÜ)
4°Ì ¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È (4.5ÇÜ)
5°Ì TO BE HERO X(4.2ÇÜ)
¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊüÁ÷Á°¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é²ó¤ÎÏÃÂê¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Çー¥¿¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¥·ー¥ó¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷Á°¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡£Ê£¿ô¤Î»ØÉ¸¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ½é½µ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¡£
20ÇÜ¡¢31ÇÜ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½é²ó¡×¤À¤±¤¬À®¸ù¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»þÎ®¤Ë±è¤Ã¤¿Å¸³«¤ÈÃæ¿È¤¬Â·¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
ÇÉ¼ê¤Ê½éÆ°¤â¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤ë¸ý¥³¥ß¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Î²ÄÇ½À¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÃø¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒSevenDayDreamers
ÅòÄÌÆ²¡¡·½Í´
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤Ç¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢FiNC Technologies¤Ë¤Æ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢¿Í»ö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSevenDayDreamers¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÊÔ½¸
¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü
ÂåÉ½¡§Âç´Ó Í¤²ð
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉû¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥Ó¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë¡£¥Ö¥·¥íー¥É¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦²»³Ú¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
