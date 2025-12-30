Âè1¡¦2ÃÆÂ¨´°Çä¤Ë¤Ä¤¶ÛµÞÄÉ²Ã¡¡¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡Û12·î28Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡¡Ä¶ÂçµÈ¤Ï¸¸¤ÎÇò½£25Ç¯
´°ÇäÂ³½Ð¤ÎÇ®¶¸ºÆ¤Ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Ë¾¤Ë±þ¤¨¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡ÛÍ½Ìó¼õÉÕ¤òµÞî±³«»Ï¡ª
¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸¡ÛÄ¶ÂçµÈ¤ÏÇò½£25Ç¯
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢Í½Ìó³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¡¢Â¨´°Çä¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²ÃÈÎÇä¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡Û¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2025Ç¯12·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Ä¶ÂçµÈ¤Ë»Ô¾ìÎ®ÄÌ¤¬¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê¡ÖÇò½£25Ç¯¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÌ´¤ÎÊ¡ÂÞ¡É¤Ç¤¹¡£Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤òÆ¨¤·¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÂè3ÃÆ¡×¤¬¸¸¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡Û¤â¡¢²Á³Ê¤Ï 5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢466¸ý¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Á÷¤Ï1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AmazonÅ¹¤ÇÍ½Ìó¡§ https://amzn.asia/d/8du3F2u
¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡Û ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´466¸ý¸ÂÄê¡Ë
Ä¶ÂçµÈ¡§Çò½£25Ç¯¡Ê1ËÜ¡Ë
ÂçÂçµÈ¡§»³ºê12Ç¯¡Ê1ËÜ¡Ë
ÂçµÈ¡§»³ºê¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡Ê3ËÜ¡Ë
ÃæµÈ¡§Çò½£¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡Ê3ËÜ¡Ë
´îµÈ¡§¶Á JAPANESE HARMONY¡Ê3ËÜ¡Ë
Ê¡µÈ¡§ÌðÉô ¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ê5ËÜ¡Ë
±ïµÈ¡§µÜ¾ë¶® ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡Ê5ËÜ¡Ë
¹¬µÈ¡§ÃÝÄá ¥Ô¥å¥¢¥â¥ë¥È Çò¥é¥Ù¥ë¡Ê5ËÜ¡Ë
ÊõµÈ¡§ÃÎÂ¿ ¥·¥ó¥°¥ë¥°¥ìー¥ó¡Ê3ËÜ¡Ë
±É¡§Ì¦Çµ²â ¥°¥ìー¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ê235ËÜ¡Ë
µÈ¡§¤Ï¤Ê¤°¤ê ¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ê202ËÜ¡Ë
¹ç·×¡§466¸ý¸ÂÄê
ÈÎÇä¾ÜºÙ¡§1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¡¢¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¡Ú2026 Ê¡ÂÞ¤ß¤¯¤¸ Âè3ÃÆ¡Û
²Á³Ê¡§1¸ý 5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
ÈÎÇä¸ý¿ô¡§466¸ý¸ÂÄê¡Ê´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î28Æü
È¯Á÷´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ AmazonÅ¹¡§ https://amzn.asia/d/8du3F2u
¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://x.gd/AAvFd
¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎËÜÅ¹¡§https://x.gd/E9Kk9
µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://x.gd/axxfY
µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û ¥ä¥ÕーÅ¹¡§https://x.gd/P0ded
¼çÍ×ECÅ¸³«¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê
¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤ò´ÉÍý
¼«¼ÒÁÒ¸Ë¡¡½Ð²Ù¤ÎÍÍ»Ò
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥Ó¥åー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤Ï¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁªÄê¤ËÃúÇ«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿®Íê¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÉôÁÒ¸Ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼«¼Ò¤Ç²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤òºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤¸´ë²è¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤È¤Ï¡© ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ç³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
1¸ý¤Ë¤Ä¤1ËÜ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÏ¤¯ÃêÁª·¿¤ÎÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤--¤½¤Î¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¡É¤¬¡¢
Æü¾ï¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹âÍÈ´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Î¤¯¤¸¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡£
Æ´¤ì¤Î¹âµé¥Ü¥È¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÂÎ¸³¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤È¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°
µÜºê»öÌ³½ê¡§¢©880-0001 µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾£³ÃúÌÜ1-26 Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë2F
TEL¡§0985-77-9039
MAIL¡§uprisingood@gmail.com
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ähttps://uprisingood.com/
¢£ ¼çÍ×ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡ËÜÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/btHIv
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡AmazonÅ¹¡§https://amzn.asia/d/aruOy09
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/oKg2M
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/XO9Zj
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/XJrKy
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥È¥Ã¥×¡§https://kuzi.jp/