Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡¢±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ÎÎß·×ÇÛ¿®ÎÌ¤¬Ìó1²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÆÍÇË¸«¹þ¤ß¤Ë～2025Ç¯1·î¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©²ÔÆ¯°Ê¹ß¡¢Ê£¿ôÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÇÛ¿®³ÈÂç¤¬¿Ê¹Ô～
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼ Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤è¤ê±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò²ÔÆ¯¤·¡¢Ê£¿ôÇÞÂÎ¡ÊSNS¹¹ð¡¢¸¡º÷¹¹ð¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ðÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÇÛ¿®¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯£±·î～12·î¡Ê³µ»»¡Ë¤ÎÎß·×¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤¬Ìó£±²¯610Ëü¤È¤Ê¤ê¡¢Îß·×Ìó£±²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤Ï¡¢³ÆÇÞÂÎ¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¯³µ¿ô¡ÊÌó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢·î¼¡¤Ç¤Î»Í¼Î¸ÞÆþÅù¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£12·î¤ÏÃåÃÏ¸«¹þ¤ß¡Ê³µ»»¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§ÇÛ¿®³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤¿±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢D2CÎÎ°è¡Ê·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¡Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Àß·×¢ª¸¡¾Ú¢ª²£Å¸³«¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò±¿ÍÑÂÎÀ©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÇÛ¿®ÎÌ¤Î³ÈÂç¤ÈÀ®²Ì¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¤´¤È¤ÎÌò³äÀß·×¡¢·×Â¬À°È÷¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öº¹Ê¬ÅêÆþ¡Ê¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¡¢À®²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿Í×ÁÇ¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì²½¤·¤Æ²£Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î¼¡ÇÛ¿®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·î¼¡¿ä°Ü¡Ê³µ»»¡Ë¡Û
Îß·×¡Ê³µ»»¡Ë¡§Ìó100,100,000¡ÊÌó1²¯10Ëü¡Ëimp¡Ê12·î¤ÏÃåÃÏ¸«¹þ¤ß¡Ë
¢¨»Í¼Î¸ÞÆþÅù¤Ë¤è¤ê¹ç·×ÃÍ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨12·î¤ÏÃåÃÏ¸«¹þ¤ß¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î²ÔÆ¯³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÇÛ¿®ÎÌ¤ÏÊ£¿ôÇÞÂÎ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÄÌ´ü¤ÇÎß·×Ìó1²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ê£¿ôÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÇÛ¿®Àß·×¡¦·×Â¬À°È÷¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸¡¾Ú¤ò·ÑÂ³¤·¡¢À®²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾¡¤ÁÍ×ÁÇ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì²½¤È²£Å¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÈÇÛ¿®µ¬ÌÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢D2C¡Ê·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÎÎ°èÅù¤Î°Æ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÇÞÂÎ²£ÃÇ¤Ç¤ÎºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®ÎÌ¤Î³ÈÂç¤ÈÀ®²Ì¤Î°ÂÄê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯£··î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹´óÍ¿¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCFO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
E-MAIL ¡§uekihara@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520