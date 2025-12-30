¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×2025-2026ÅßµÙ¤ß¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Æ¿Æ»Ò(¾®6)¤½¤í¤Ã¤ÆCPR¡¦AED»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡§¡¡¶¦¤Ë³Ø¤Ó¤¢¤¤¡¦½õ¤±¹ç¤¤¡¦À®Ä¹¤·¤¢¤¦²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¼«È¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¡ÚÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯12·î30Æü
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¹ñÆâ³°³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿ÌºÒ¡¦É÷¿å³²¡¦³Æ¼ïºÒ³²¡¦Àï²Ò¡¦ÀË½ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÈï³²¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢³ÆÃÏ³Æ°Ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´°ÂÁ´¡¦¤´·ò¹¯¡¦¤´²÷Ìþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÌµÇ°¤Ê¤¬¤é¤ËÅ·¾å¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Âº¤¤¸æÎî¡¦¸æÊ©¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÆÇ¿Æ¥é¥Ü¡×¤Ë¤Æ¡ÖÆÇ¿ÆÌäÂê¡×ÂÐºö¡¦»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¡¦²ÈÄíÆâ¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×2025-2026ÅßµÙ¤ß¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¾®6¤Î»ÒÂ©¤È¤È¤â¤Ë²¼µ¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×Äó¾§¼Ô¡¡ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡Íý»öÄ¹¡¡¸ÍÂ¼ÃÒ·û
¡Úº£²ó¤Î¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×2025-2026ÅßµÙ¤ß¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ß¡Û
¡¦¼èÆÀ»ñ³Ê¡§¡¡¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë¼õ¹Ö¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¼èÆÀ¤·¤¿MFA¤ÎCPR¡¦AED»ñ³Ê¡Ê¥±¥¢¥×¥é¥¹¡Ë
¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¾ÚÀ×¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/MFA.CarePlus.PaPa-School.2025.Dec.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf
¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó£±.¡§¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×¡¡https://blogtag.ameba.jp/news/%E3%83%91%E3%83%91%E5%AD%A6%E6%A0%A1
¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó£².¡§¡¡¡ÖÆÇ¿Æ¥é¥Ü¡×¡¡https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡JMRI¥í¥´
¡¦¼èÆÀÇØ·Ê¡§¡¡¸ÍÂ¼Âð¤Ë»ØÆ³ÍÑ¤Î¥ê¥È¥ë¥¢¥ó¡ÊLaerdal Medical¼ÒÀ½¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸Åù¤Î·±ÎýÍÑ¥Þ¥Í¥¥ó¡Ë¤äÆüËÜ¸÷ÅÅÀ½¤ÎAED¼Âµ¡¤ª¤è¤Ó·±Îýµ¡¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Åö»þ¾®³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»ÒÂ©¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ½Å¡¦¶ÚÎÏ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤«¤éCPR¡Ê¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¡Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡¦¶ÚÎÏ¡Ê¾¯Ç¯Ìîµå¤Ê¤É¤Ç¤Û¤É¤è¤¯À®Ä¹¡Ë¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢CPR¤Ë½½Ê¬¤ÊÂÎÎÏ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë°ÕÍß¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ÒÂ©¤Î°Õ»Ö¡¦´õË¾¤Ë¤½¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×¤È¤·¤Æ¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë¼õ¹Ö¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ø¤Î¼êÇÛ¡¦¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ÒÂ©¡Ê¾®6¡Ë¤Î»×¤¤¡§¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö»ñºà¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¨¥¤¥É¥¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¡Ê¸ÍÂ¼ÃÒ·û¡Ë¤¬ÊÝ¸î¼Ô¡Ö¸«¼é¤ê·¸¡×¤ÎÅöÈÖ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÉ¬¤º¤·¤âAED¤¬¤Ê¤¯¡¢¤â¤·Áª¼ê¡¦´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¡¢¿×Â®¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞÂâ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âCPR¤äAED¤ÇÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î»×¤¤¡§¡¡²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¿Í¸¢¡¦Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤È¤·¤Æ¡¢¾®6¤ÎÂ©»Ò¤Î¡Ö¿´¤Î²ÖÃÅ¡×¤Ë²ê¿á¤ºé¤»Ï¤á¤¿°Õ»Ö¡¦´õË¾¡¦²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Î¡Ö²Ö¡×¤ä¡Ö²Ú¡×¤Ê¤É¤ò¡¢Æ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤¿¤êÃã²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶¦¤Ë°¦¤Ç¤ÆÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌ¤ÇÂ©»Ò¤Î¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¡Ö¥ìー¥ë¡×¤òÉßÀß¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤±¤ì¤Ð´û¤ËÉßÀß¤·¤Æ¤ß¤¿¥ìー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Î°Õ»×¡¦´õË¾¡¦²ÄÇ½À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿CPR¡¦AED»ñ³Ê¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÂ´ÃÄ¡¦¥ª¥Õ»þ´ü¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤´õË¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¤È¤â¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦Ã¯¤¬¡Ê¿Æ¤â»Ò¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡Ä¡ËÅÝ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¿È¤ò¥à¥ê¤Ê¤¯½õ¤±¤¿¤ê»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ³Ø¹»¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¡¦²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¿Í¸¢¤äÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¸øÀµ¸øÊ¿¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¢¤¤¡¦»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¡¦²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¾úÀ®¡¦¿Æ¤â»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¤¢¤¤¤äÀ®Ä¹¤Ê¤É¤¬¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
Íý»öÄ¹ ¸ÍÂ¼ ÃÒ·û
¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-16-6 BIZMARKSÀÖºä1³¬
ÅÅÏÃ¡§050-3196-4513 (ÊÀ¼Ò¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡§²»À¼¼«Æ°±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à+¥ª¥Ú¥ìー¥¿)
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.jmri.co.jp/
¢¨¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¡¦¼èºà¤´°ÍÍê¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact2.html
¢¨°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÌä¹ç¤»ÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact.html
¡¦ÊÀ¼Ò»ØÄê¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact.html