SeikaÁ´¡Ê¥»¥¤¥«¥¼¥ó¡Ë¡ß ´ØÅì¿Íµ¤²¹Íá»ÜÀß8»ÜÀß¤È Ìó3¤«·î¤ÎÂç·¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª

²¦»ÒÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSeikaÁ´¡Ê¥»¥¤¥«¥¼¥ó¡Ë¡×¤È´ØÅì¿Íµ¤²¹Íá»ÜÀß8»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÌó3¥ö·î´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢SeikaÁ´¤Î ¡È¡ÖÀ°¤¦¡×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¹á¤ê¡£¡È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢È±¤«¤éÀ°¤¦¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢SeikaÁ´¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤òÌµÎÁ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ»ÜÀß¡¦¼Â»Ü´ü´Ö
Áð²Ã·ò¹¯¥»¥ó¥¿ー¡Êhttps://yunoizumi.com/souka/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¥Æ¥ë¥ÞーÅò À¾ËãÉÛ¡Êhttps://nishiazabu-thermae-yu.jp¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¤ä¤Þ¤ÎÅò¡Êhttps://www.yamanoyu.com/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾®¾¾Åò¡Êhttps://komatsuyu.com/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥¦¥Ê&¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëËÌ²¤¡Êhttps://www.saunahokuou.com/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
Áã³ûÅò¡Êhttps://toshima-1010.com/public_bath/sugamoyu/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
²þÎÉÅò¡Êhttps://kairyou-yu.com/¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
Äí¤ÎÅò¡Êhttps://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/index.html¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨³Æ²¹Íá»ÜÀß¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï»ÜÀß¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè´ÛÁ°¤Ë¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£SeikaÁ´¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
1. ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤òÌµÎÁÂÎ¸³
ÏÂ´Á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿SeikaÁ´¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Åò¾å¤¬¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¡ÈÈ±¤«¤éÀ°¤¦¡É¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¸ø¼°Instagram¥Õ¥©¥íー¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¡õ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
SeikaÁ´ ¸ø¼°Instagram ¡Ê@zenshampoo.jp¡Ë¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤È¡¢8»ÜÀßËè¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Áð²Ã·ò¹¯¥»¥ó¥¿ー¸ÂÄê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï1/8(ÌÚ)～¤ÎÇÛÉÛÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ SeikaÁ´ ¸ø¼°Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³Æ»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¼Â»Ü¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤8»ÜÀß¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¥»¥Ã¥È¤ä¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²ÃÊýË¡¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢SeikaÁ´ ¸ø¼°Instagram¡¢X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¥¯¥Á¥³¥ßÅê¹Æ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÎ¸³¤Î´¶ÁÛ¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤ÇÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
Åê¹ÆÊýË¡¤ä±þÊç¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢SeikaÁ´ ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5. ÂÎ¸³¸å¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¢¨¡¦EC¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÎºÇÂç°ìÀ¸Ê¬¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
ÂÎ¸³¸å¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¢¨¤ª¤è¤Ó´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤éEC¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢SeikaÁ´¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÇºÇÂç¡È°ìÀ¸Ê¬¡É¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢SeikaÁ´ ¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ï»ÜÀß¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SeikaÁ´ ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/zenshampoo.jp
SeikaÁ´ ¸ø¼°X¡§https://x.com/zenshampoo_jp?s=21&t=in-b8j5qwFTihJqdCHfIAw(https://x.com/zenshampoo_jp?s=21&t=in-b8j5qwFTihJqdCHfIAw)
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢SeikaÁ´¸ø¼°Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSeikaÁ´¡×¤È¤Ï
SeikaÁ´¤Ï¡¢È±¤ÈÆ¬Èé¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¯¥ì¥ó¥º½èÊý¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÏÂ´Á½èÊý¤È¸½Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç
¡¡ÏÂ´ÁÍ³ÍèÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬Èé¤ÈÈ±¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä½èÊýÀß·×¡£
¡ü ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¡¡Í¾Ê¬¤Ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò»Ä¤¹¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿½èÊýÀß·×¡£
¡¡´¥¤«¤·¤¿¸å¤â¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ÉÒ´¶¤ÊÆ¬Èé¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢Àß·×¢¨
¡¡ËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àß·×¡£
¡¡Æ¬Èé¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¡¢»É·ã¤òÈò¤±¤¿¤¤Êý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£
¡¡¢¨¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡£¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ü ¡ÈÀ°¤¦¡É¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¥êー¥Õ¤ÈÏÂ´Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦ÃÏÈ©¤ÈÈ±¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê»ÈÍÑ´¶¤òµá¤á¤ëÊý
¡¦º¬¸µ¤Î½Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý
¡¦ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿È±¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦¥Ï¥ê´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¹á¤ê¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ëÊý
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
SeikaÁ´¥·¥ã¥ó¥×ー
¡¦ÍÆÎÌ¡§400mL
¡¦²Á³Ê¡§1,958±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ë
¡¦ÆÃÄ¹¡§ÏÂ´ÁÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÀß·×¤·¤¿½èÊý¤Ç¡¢ È±¤ÈÃÏÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¹á¤ê¡§¡ÈÀ°¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹á¤ê¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¥êー¥Õ¤ÈÏÂ´Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÇÆ¬Èé¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¹á¤ê¡£
SeikaÁ´¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー
¡¦ÍÆÎÌ¡§400mL
¡¦²Á³Ê¡§1,958±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ë
¡¦ÆÃÄ¹¡§È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç»ØÄÌ¤ê¤Î¤è¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹á¤ê¡§¹á¤ê¤Ï¥·¥ã¥ó¥×ーÄ´¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¡£ÏÂ´Á»ÅÎ©¤Æ¤ÇÀ°¤¨¤ë¥±¥¢»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹½À®Èæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¦»ÒÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÈþ¤·¤¯ºß¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¡×
¹á¤ê¤Ï¡¢¤«¤¿¤Á¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢Í£°ì¤ÎÂ£¤êÊª¡£¤½¤ì¤Ï¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤ÈÍÉ¤é¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢"Èþ¤·¤µ¤È¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¯Á°¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î"¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤ÎÎ©¤ÁÊý¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÈþ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¹Ô¤è¤ê¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤ò¡£
¶¯¤µ¤è¤ê¤â¡¢Í¥¤·¤¯Â³¤¯¤â¤Î¤ò¡£
¹á¤ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¡£
¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤»þ´Ö¤´¤È¡¢Èþ¤·¤¯¡£
²¦»ÒÀ½Ìô¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤È¿´¤Ë¡¢
³Î¤«¤Ê¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÎÍ¾±¤¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://oujisekken.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²¦»ÒÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò PRÉô
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-3-15Åìµþ¥»¥ó¥È¥é¥ëÉ½»²Æ»519
¥áー¥ë¡§ouji_pr@ouji.com
ÅÅÏÃ¡§03-6812-9278