ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿·VI¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¤¬ÂæÏÑ¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡ÖGOLDEN PIN DESIGN AWARD¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
¢¥2023Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿·VI
³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆó²È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§²ÏÂ¼ Àë¹Ô¡Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯9·î¤Ëºþ¿·¤·¤¿ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿·VI¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¤¬ÂæÏÑ¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖGOLDEN PIN DESIGN AWARD¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿·VI¤Ï¡¢ÉÔÆó²È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿Àå¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥í¥´¥Þー¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þー¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾å¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿ÌÀÄ«ÂÎ¤Î½ñÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖÅ¹Ì¾¥í¥´¡×¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ò¹ï¤àÁÃ¤È¤·¤Æ1961Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥¯¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¸µ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þー¥¯¡×¤Ï¡¢°ìÌÜ¤ÇÉÔÆó²È¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¾Ð´é¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÆó²È¤Î´ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GOLDEN PIN DESIGN AWARD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GOLDEN PIN DESIGN AWARD¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£1981Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜ·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½ÁÈ¿¥¡ÖÂæÏÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ±¡¡ÊTaiwan Design Research Institute¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºîÉÊÅù¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¤Þ¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢»ÔÌ±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍý²ò¤ò¹â¤á¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
GOLDEN PIN DESIGN AWARD¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.goldenpin.org.tw/goldenpin/en
ÉÔÆó²È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.fujiya-peko.co.jp/
ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/