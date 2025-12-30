ÇðÌÚÍ³µª ¡ß Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata ÂÐÃÌ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¡£ÇðÌÚÍ³µª¤Î¥Þ¥¤Å¯³Ø¡×
JFN·ÏÎóÁ´¹ñFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØMUSIC TOURIST¡Ù¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¡ËÂè66¡¦67²ó¡Ê2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
1½µÌÜ¡Ö²»³Ú¥ëー¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤¬Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¤È¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤Ç½é¶¦±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£2½µÌÜ¡ÖÇðÌÚÍ³µª¤Î¥Þ¥¤Å¯³Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤ËÈà½÷ÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËèÆüÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë½¬´·¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤È¡¢¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆó¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Î¡ÈÎ¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤äÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ØMUSIC TOURIST¡Ù¡£ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë2½µ´Ö¡¢¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¶ÉÊüÁ÷Æü»þ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë·ÇºÜ¤ÎÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È(https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥²¥¹¥È¾ðÊó
ÇðÌÚÍ³µª
1991Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£
2024Ç¯4·î¤ò¤â¤Ã¤Æ17Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤òÂ´¶È¡£¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿Íµ¤¡£YouTube¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ»ï¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥á¥¤¥¯¤È¥³¥¹¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë»Ñ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå
¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ËÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öupink(¥æー¥Ô¥ó¥¯)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£
Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë
Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / OIKOS MUSIC¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢ÊÔ¶Ê²È¡¢ºî»ì²È¡¢ºî¶Ê²È¡¢¥Ùー¥·¥¹¥È¡¢¥ー ¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤Ó¡¢µ×ÀÐ¾ù¤ÎÍÍ¤Ê±Ç²è²»³Ú²È¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤¬¡¢¾®6¤ÇHi-STANDARD¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥Í¥¹¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤µ¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢BE:FIRST¡¢eill¡¢Superfly¡¢timelesz¡¢sumika¡¢Hyde¡¢Tani Yuuki¡¢MISIA¡¢chevon¡¢V6¡¢ASH DA HERO¡¢ALI¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢RADIO FISH¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆofficialÉ¦ÃËdism¡¢sumika¡¢BE:FIRST¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤¦¡£
2018Ç¯¤è¤ê³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Îco-writing³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2022Ç¯¡¢¼ã¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¡ÖOIKOS MUSIC¡×¤òÁÏ¶È¡£
2024Ç¯¡¢¹ñÀÒ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢ÀÊÌ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ²»³Ú¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öcross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
X¡ÊTwitter¡Ë¡§@LeftyMonsterP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
OIKOS MUSIC¡§https://www.oikosmusic.tokyo
JFN·ÏÎóÁ´¹ñFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØMUSIC TOURIST¡Ù
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Ryo¡ÆLEFTY¡ÇMiyata¤È¶¦¤Ë¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡£Âè°ìÀþ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¤Þ¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤äÌ¡²è²È¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Êý¡¹¤¿¤Á¤È¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤Ø¥ê¥¹¥Êー¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¼«¿È¤ÎÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Èー¥¯¤¹¤ëMUSIC TOURIST¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥Èー¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈ¥Í¥Ã¥È³Æ¶É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤à¥·¥ó¥¬ー¤ä¥×¥ì¥¤¥äー¡¢ÅÁÅý³Ú´ï¤Î±éÁÕ¼Ô¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥ê¥¹¥ÊーÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ç½¦¤Ã¤¿²»¤ä¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î½»¤à¡ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤òÁÇºà¤Ë¡¢²»³Ú¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°
https://lnk.to/musictourist
¢§¸ø¼°LINE
https://page.line.me/211zsvuw?openQrModal=true
¢§ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/
¢§YouTube
https://www.youtube.com/@cross-dominance
¡ÚÈÖÁÈ¥Í¥Ã¥È¶É¡¿OA»þ´Ö¡Û
¢¨¥¢¥×¥ê¡Öradiko¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Ë¤´²ÃÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹