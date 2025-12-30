¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û²ÃÀ¥Ä¾µ±Áª¼ê¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢²ÃÀ¥Ä¾µ±Áª¼ê¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÃÀ¥ Ä¾µ±¡ÊNAOKI KASE¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MF
| À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯6·î7Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
167cm / 58kg
| ½Ð¿È
ÀéÍÕ¸©
| ·ÐÎò
°°FC ¢ª AC¥«¥é¥¯¥Æ¥ë ¢ª ¾°»Ö¹â¹» ¢ª Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤FC
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§35»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×Àï¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§98»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×Àï¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§5»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤¤¤ï¤FC¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤¤ï¤FC¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
3Ç¯´Ö¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ï¤FC¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÇ®¤¯¸¬µõ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤ï¤FCÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×