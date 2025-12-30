¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡ÛÂçÀ¾Íª²ð Áª¼ê¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö

¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢ ÂçÀ¾Íª²ðÁª¼ê¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÂçÀ¾ Íª²ð¡ÊYUSUKE ONISHI¡Ë¡Û




| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


MF



| À¸Ç¯·îÆü


2001Ç¯5·î20Æü¡Ê24ºÐ¡Ë



| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


174cm / 67kg



| ½Ð¿È


°ñ¾ë¸©



| ·ÐÎò


¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ä¤¯¤Ð ¢ª ¥É¥é¥´¥ó¥ºÇð ¢ª Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹â¹» ¢ª ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤­FC



| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§30»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§49»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



| ¥³¥á¥ó¥È


¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¥¯¥é¥Ö¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤¤¤ï¤­FC¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤­¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



ºòÇ¯¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢»î¹ç¤ËÍí¤á¤º²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤Ê±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æü¾ï¤ò´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÄ¾¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥Ô¥Ã¥Á°Ê³°¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤¤¤ï¤­FC¤Ç19ÈÖ¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£


¤¤¤ï¤­FC¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£



¤¤¤ï¤­FC¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´È¯Å¸¤È¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¤¤ï¤­FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



ÂçÀ¾¡¡Íª²ð¡×