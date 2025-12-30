¡Ú¤¤¤ï¤FC¡ÛÂçÀ¾Íª²ð Áª¼ê¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢ ÂçÀ¾Íª²ðÁª¼ê¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÀ¾ Íª²ð¡ÊYUSUKE ONISHI¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MF
| À¸Ç¯·îÆü
2001Ç¯5·î20Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
174cm / 67kg
| ½Ð¿È
°ñ¾ë¸©
| ·ÐÎò
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ä¤¯¤Ð ¢ª ¥É¥é¥´¥ó¥ºÇð ¢ª Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹â¹» ¢ª ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤FC
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§30»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§49»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢»î¹ç¤ËÍí¤á¤º²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤Ê±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æü¾ï¤ò´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÄ¾¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á°Ê³°¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ç19ÈÖ¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤FC¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´È¯Å¸¤È¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¡¡Íª²ð¡×