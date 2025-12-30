ÂçÊ¬¸©½é³«ºÅ¡ª¡ØSpaceport Fes in OITA / KUNISAKI¡Ù¤¬ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¡£±§Ãè¹Ã»Ò±àÂçÊ¬Âç²ñ¡¦¹ñÅì¹â¹»¥Áー¥à¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£¤ß¤é¤¤¶¦ÁÏ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¡Ö¤¯¤Ë¤ß³¤ÉÍ¸ø±à¡×¤Ë¤ÆÂçÊ¬¸©¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSpaceport Fes in OITA / KUNISAKI(https://spaceportfes.jp/)¡Ê·ó¡¡±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç¡¡ÂçÊ¬Âç²ñ¡Ë¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§Spaceport Fes in OITA / KUNISAKI ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë»²²è¡¦¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊ¬¡¦¹ñÅì¤ò±§Ãè¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ø¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç ÂçÊ¬Âç²ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±§Ãè¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄ©Àï¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÂÎ´¶¤¹¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂçÊ¬¸©½é³«ºÅ¡ª¡Ö±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç ÂçÊ¬Âç²ñ¡×¶¥µ»·ë²Ì
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç ÂçÊ¬Âç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°»²²ÃÅÐÏ¿¤·¤¿¹â¹»À¸6¥Áー¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£¼«¤éÀß·×¡¦À½ºî¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤ò¶õ¹â¤¯ÂÇ¤Á¾å¤²¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ø¤ÎÅþÃ£ÀºÅÙ¤È¡¢¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ë¤è¤ëÄêÅÀÃåÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/169767/table/9_1_ff548f997e939d45f7fbbd45684dd36b.jpg?v=202512300551 ]
Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7～8Æü¤ËÊ¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç Á´¹ñÂç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ü¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖInternational Rocketry Challenge (IRC)¡×¤Ø¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥¾¡¥Áー¥à¡Ê¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
ºÇ¸åÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥À¥á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Ï´°àú¤Ëºî¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÂç²ñ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
Í¥¾¡¤·¤¿¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉ½¾´¸å¤ÎµÇ°»£±Æ
¢£ ¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¡×±§Ãè¥Õ¥§¥¹
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¶¥µ»Âç²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õー¥É¥Þ¥ë¥·¥§With¥¹¥Úー¥¹
¿å¥í¥±¥Ã¥È¹©ºî¡õÈ¯¼ÍÂÎ¸³
±§ÃèÉþ»îÃåÂÎ¸³
¥íー¥ÐーÁà½ÄÂÎ¸³
¥É¥êー¥à¥Á¥§¥¤¥µー¥¯¥é¥Õ¥ÈÅ¸¼¨
¥¹¥Æー¥¸¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥Úー¥¹¥À¥ó¥¹
´ë¶È½ÐÅ¸¥Öー¥¹
¢§ÅöÆü¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡ÊShortVer¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=z8EofHKouvs ]
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£¤ß¤é¤¤¶¦ÁÏ¤ÎÁÛ¤¤
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤³¤½¤¬¡¢¶å½£¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¤Ç¤ÎÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤Î±§Ãè¹Á¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Ç¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶å½£Á´ÂÎ¤Î±§Ãè»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ÃÏ°è´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¤¬Ì´¤òÉÁ¤¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Spaceport Fes in OITA/KUNISAKI
¡Î·ó¡¡±§Ãè¹Ã»Ò±à¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÌç2025ÂçÊ¬Âç²ñ¡Ï
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～16¡§00
²ñ¾ì¡§¤¯¤Ë¤ß³¤ÉÍ¸ø±à¡¡(ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¹ñ¸«Ä®°ËÈþ3864)
¼çºÅ¡§Spaceport Fes in OITA / KUNISAKI ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡Î¹½À®¡§¹ñÅì»Ô¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¡¢¹ñÅìÊª»º(³ô)¡¢(°ì¼Ò)¶å½£¤ß¤é¤¤¶¦ÁÏ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çß±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÂçÊ¬¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡Ï
¸å±ç¡§ÂçÊ¬¸©¡¢¹ñÅì»Ô¡¢ÂçÊ¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¹ñÅì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢(°ì¼Ò)Space Port Japan¡¢
¡¡¡¡¡¡ÂçÊ¬¹çÆ±¿·Ê¹¼Ò¡¢OBSÂçÊ¬ÊüÁ÷¡¢TOS¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬¡¢OABÂçÊ¬Ä«ÆüÊüÁ÷
¥µ¥Ýー¥¿ー´ë¶È¡§(³ô)»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ(³ô)¡¢·ó¾¾(³ô)¡¢(³ô)ÆüËÜÎ¹¹Ô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(³ô)¹¾Æ£À½ºî½ê¡¢ FIG(³ô)¡¢(³ô)¥ªー¥¤ー¥·ー¡¢(³ô)¥Ç¥ó¥±¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÊ¬¹Ò¶õ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë(³ô)¡¢³þÅç¼òÂ¤(Í)¡¢¹ñÅìÊª»º(³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±§Ãè¤ÎÅ¹¡Ê(³ô)BCC¡Ë¡¢ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PwC Japan¥°¥ëー¥×¡ÊPwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢NTP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(³ô)JTB¡¢»°É©½Å¹©¶È(³ô)¡¢»°É©ÅÅµ¡(³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÅìÄ®¶âÍ»ÃÄ¡ÊÂçÊ¬¶ä¹Ô¡¦ËÏÂ¶ä¹Ô¡¦ÂçÊ¬¸©¿®ÍÑÁÈ¹ç¡Ë