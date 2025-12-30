¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCÂçºå¡Û¸åÅì¾°µ±Áª¼ê °éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J2 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤è¤ê¸åÅì¾°µ±Áª¼ê¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¡§
ÆÁÅç¸©
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§
187cm/74kg
·ÐÎò¡§
2015-2017¡¡¡¡¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹
2018-2020¡¡¡¡¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥æー¥¹¡Ê2019¡¢2020¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ 2¼ïÅÐÏ¿¡Ë
2021-2022/7¡¡¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
2022/7-2022¡¡¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
2023-2024/7¡¡¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
2024/7-2024/12 YSCC²£ÉÍ¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
2025¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸Í¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
º£µ¨À®ÀÓ¡§
J3 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J1 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢J2 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢J3 12»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 1»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È¡§
´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸åÅì¾°µ±¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¼ì¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£