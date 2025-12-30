Renta!¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÂç¾Þ2025¤ò¼õ¾Þ¡ªHA-LUÀ©ºî¡¢ÀÄ½Õ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±¢¥¥ã¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤¬µÁÍý¤Î·»¡ª¡©¡Ù
¿ôÊ¬¤Ç¿´¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHA-LU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²¬ ½ÕæÆ¡¢°Ê²¼¡ÖHA-LU¡×¡Ë¤¬À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±¢¥¥ã¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤¬µÁÍý¤Î·»¡ª¡©¡Ù¤¬Renta!¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÂç¾Þ2025¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Renta!¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÂç¾Þ2025¤È¤Ï
¡ÖRenta!¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÂç¾Þ2025¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¥¤¥È¡ÖRenta!¡×¤¬2025Ç¯5·î¤«¤éÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡£
¡ÖÁí¹çÂç¾Þ¡×¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¡Ö¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áÉôÌç¡×¤Ê¤É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ø±¢¥¥ã¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤¬µÁÍý¤Î·»¡ª¡©¡Ù¤Ï¥Ù¥¹¥È¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ø±¢¥¥ã¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤¬µÁÍý¤Î·»¡ª¡©¡Ù¥¹¥Èー¥êー
¹â¹»»°Ç¯À¸¤ÎÈÓÅçÆü¸þ¡Ê17¡Ë¤È¹áÌî¿å·î¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢µÁÍý¤Î·»Äï¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÛ¥¥ã¤Ç¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ÎÆü¸þ¤È¡¢±¢¥¥ã¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¿å·î¡£¸ß¤¤¤ËÈ¿È¯¤·¹ç¤¦Æó¿Í¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Æü¸þ¤Ï¿å·î¤¬»ý¤Ä²áµî¤Î½ý¤ä¿´¤Î±üÄì¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¿´¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÁÍý¤Î·»Äï¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÎø¿Í¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤°¦¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£
¢£ ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§±¢¥¥ã¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤¬µÁÍý¤Î·»¡ª¡©
À½ºîÃøºî¡§FANY Studio
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§MintoStudio¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHA-LU
´ÆÆÄ¡§¾¾±ºæÆÊ¿
¢£ ¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô
È¬¿À·Ä¿ÎÏº¡¢ÅçÂ¼ÍºÂç¡¢Â¼ÅÄÍÎÆóÏº¡¢ÅÄÃæÎÉ»Ò¡¢ÌÚÂ¼°Ë¿á¡¢¸ÍÅÄ°ìÁí¡¢µÜËÜÎ÷Ìé¡¢¿åÀ¥¼ÓºÌÌí¡¢²ÃÆ£¤³¤³¤í¡¢Åò¾å¶Á²Ö¡¢²¼ÃæÎ¦ÅÍ¡¢ÉÙ¾¾¹¸Âç
¢£ ¥³¥á¥ó¥È
´ÆÆÄ ¾¾±ºæÆÊ¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊËÜºî¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼õ¾Þ¤òÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤·¡¢À¤³¦¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¨¤ë´ÆÆÄ¤ËÉ¬¤º¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHA-LU ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²¬ ½ÕæÆ
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼õ¾Þ¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£HA-LU¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿ôÊ¬¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âHA-LU¤é¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHA-LU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ôÊ¬¤Ç¿´¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖHA-LU¡×¡£
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¥¢¥ª¥Ï¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë ¡ÉÀÄ½Õ2.0¡É ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Ã¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡£
¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2024Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¡£"¥ï¥«¥â¥Î¤Î´¶À / Åù¿ÈÂç" ¤ò¼´¤Ë¡¢Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ª¥Ï¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¡¢¼«Í³¤Ê¡ÖÀÄ½Õ2.0¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¡¢HA-LUÈ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥«¥â¥ÎÈ¯¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤Ç¿´¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ¤³¦¤Ø―¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒHA-LU
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-4-7 ¥·¥§¡¦¥¤¥ìー¥Ì¥Ó¥ë 2F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ²¬ ½ÕæÆ¡¡
ÀßÎ© ¡§ 2024Ç¯4·î30Æü
¥µ¥¤¥È ¡§ https://ha-lu.jp
¸ø¼° Instagram ¡§ https://www.instagram.com/halu.japan/
¸ø¼° TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@halu_gakuen
