¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡ÙºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖARK GUARDIAN¡×ËÜÆü¼ÂÁõ¡ª¿·Ç¯SPÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ÆâÍÆ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡¢C107½ÐÅ¸¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ
¹âÉÊ¼Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉLevel Infinite¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯²ñ¼ÒSHIFT UP¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡¢Àï¾ì¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¤Èå«～ÃÏ¾åÃ¥´Ô¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG～¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÌëÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·Ç¯SPÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÂ¿¿ô¤Î¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤àºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖARK GUARDIAN¡×¤òËÜÆü2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖARK GUARDIAN¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·SSR¥Ë¥±¡Ö¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡§¥Ø¥Óー¥¢ー¥à¥º¡×¡ÊCV¡§M¡¦A¡¦O¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¥¢ー¥¯¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¤¥êーÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢Êç½¸¥Á¥±¥Ã¥È¡¢°éÀ®ÁÇºà¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö14¡¡Days Login¥¤¥Ù¥ó¥È¡§UNTIL CLOSE¡×¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖARK GUARDIAN¡×¤È´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ö@NIKKE_japan¡×¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§NIKKE¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/NIKKE_japan
¢§NIKKE¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://nikke-jp.com/
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍ½Äê»þ´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00:00～18:00:00
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ´Ö¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÄÉ²Ã
¢¦SSR¥Ë¥±¡Ö¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡§¥Ø¥Óー¥¢ー¥à¥º¡×¡ÊCV¡§M¡¦A¡¦O¡Ë
¡Ò¥Ë¥±¾Ò²ð¡Ó
¿·¤·¤¤ÉðÁõ¤òÇØÉé¤Ã¤¿½ãÇò¤Î½äÎé¼Ô¡¢SSR¥Ë¥±¡Ö¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡§¥Ø¥Óー¥¢ー¥à¥º¡×¤¬ÆÃ¼ìÊç½¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¡ü¿·Ç¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÊç½¸
¢¦SSR¥Ë¥±¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¡ÊCV¡§ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë
¡Ò¥Ë¥±¾Ò²ð¡Ó
ÀÖ¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾¡Íø¤Î½÷¿À¡¢SSR¥Ë¥±¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¤¬¿·Ç¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÊç½¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¸ÂÄêºÆÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Êç½¸
¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Êç½¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ÃÊ³¬¤Þ¤ÇÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢SSR¥Ë¥±1ÂÎ¤òÁªÂò¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¡ü2026¿·Ç¯ÁªÂò³ÎÄêÊç½¸
ÁªÂò³ÎÄêÊç½¸ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢2026¿·Ç¯ÁªÂò³ÎÄêÊç½¸¤Ç10²óÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£10²óÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Êç½¸ÂÐ¾Ý¥ê¥¹¥È¤«¤éÁªÂò¤·¤¿SSR¥Ô¥ë¥°¥ê¥à¥Ë¥±¡Ê°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬É¬¤º1ÂÎ³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¡ü¿·¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¢¦SSR¥Ë¥±¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¡ÊCV¡§ÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥á¥ë¥Ø¥ó¥É¥êー¥à¡×
¡ã¥³¥¹¥Á¥åー¥à¾Ò²ð¡ä
¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ã³ÍÆÀÊýË¡¡ä
¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥¬¥Á¥ã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¢¦SSR¥Ë¥±¡Ö¥¯¥¨¥ó¥·ー¡§¥¨¥¹¥±ー¥×¥¯¥¤ー¥ó¡×¡ÊCV¡§ÆâÅÄºÌ¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥¹¥ï¥ó¡×
¡ã¥³¥¹¥Á¥åー¥à¾Ò²ð¡ä
·îÌÀ¤«¤ê¤òÍá¤Ó¤ëÍ¥²í¤ÊÇòÄ»¡£
¡ã³ÍÆÀÊýË¡¡ä
¡ÖNEW YEAR PASS¡×¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛ¿®´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¡£
¢¦SSR¥Ë¥±¡Ö¥¨¥Þ¡§¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¡ÊCV¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥»¥é¥Ôー¡×
¡ã¥³¥¹¥Á¥åー¥à¾Ò²ð¡ä
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ÎÈëÌ©¤Î¥»¥é¥Ôー¡£
¡ã³ÍÆÀÊýË¡¡ä
¡Ö1·î¤ÎMission Pass¡×¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥àºÆÈÎ
SSR¥Ë¥±¡Ö¥Ø¥ë¥à¡×¡ÊCV¡§°æ¾åËãÎ¤Æà¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥é¥¤¥È¡×
SSR¥Ë¥±¡Ö¥®¥í¥Á¥ó¡×¡ÊCV¡§¾®À¶¿å°¡Èþ¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥Àー¥¯¥È¥ìー¥µー¡×
SSR¥Ë¥±¡Ö¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡×¡ÊCV¡§±«µÜÅ·¡Ë¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡×
°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00:00～2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59¤Î´ü´ÖÃæ¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥¤¥Ù¥ó¥È
¢¦¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖARK GUARDIAN¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¨¥Ç¥ó¤¬½àÈ÷¤·¤¿¶¯²½¥×¥é¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡£
Èà½÷¤¬²áµî¤Ë¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¥¢ー¥¯¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë4:59:59
¢¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡ÖFOOTSTEP, WALK, RUN¡×
¡ã¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å
»²²ÃÊýË¡¡§¡Ö¥í¥Óー¡×¢ª¡ÖÁ°¾¥´ðÃÏ¡×¢ª¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¥»¥ó¥¿ー¡×¢ª¡Ö²óÁÛ¡×¢ª¡Ö¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×
¢¦14 Days Login¥¤¥Ù¥ó¥È¡§UNTIL CLOSE
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥Ç¥¤¥êーÊó½·¤òºÇÂç14ÆüÊ¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£14Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¹âµéÊç½¸¥Á¥±¥Ã¥È¡¢°éÀ®ÁÇºà¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë4:59:59
¢¦¿·Ç¯FULL BURST DAY¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¿·Ç¯FULL BURST DAY¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢·Þ·âÀï¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¤Ç¤ÎÊó½·³ÍÆÀÎÌ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00:00～2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59
¢¦¿·Ç¯Daily Bonus Reward¥¤¥Ù¥ó¥È
¿·Ç¯¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²ÃÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00:00～2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59
¢¦NEW YEAR BONUS¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ËºÇÂç7Æü´Ö¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59:59
¡üC107½ÐÅ¸ËÜÆü³«»Ï¡ª
¡¡
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤ÏËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÊC107¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸Ãæ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÆî4¥Ûー¥ë¡ÖNo.2621¡×¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¸ø¼°¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ²¤²Ð¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ÎÚö¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÀßÅ¸¼¨¶õ´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç¯Ëö¤ÎÅß¥³¥ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢¥Ë¥±¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢C107¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Öー¥¹¥¹¥Æー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Ë¤´Íè¾ì¤Î»Ø´ø´±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¸ø¼°¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE³µÍ×>
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¡ØNIKKE¡Ù¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2022Ç¯11·î4Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://bit.ly/3EVYgT5
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/NIKKE_japan
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Àï¾ì¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¤Èå«～ÃÏ¾åÃ¥´Ô¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG～
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
Level Infinite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Level Infinite ¤Ï¡¢Tencent¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥²ー¥à¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯²ñ¼Ò¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Level Infinite¤Ï¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ä¡ØHonor of Kings¡Ù¡¢¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢Funcom¤Î¡ØDune: Awakening¡Ù¤ä¡ØWarhammer 40K: Darktide¡Ù¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¶¦Æ±¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Level Infinite¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)¤ä¸ø¼°X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£