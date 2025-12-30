Ï¡ÍÕ²Ì¹È¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤È¤·¤Æ5,000Ëü±ß¤òÄ´Ã£
Èó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÇÀ¶ÈË¡¿Í Ï¡ÍÕ²Ì¹È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®À¥µ×Èþ¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê5,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤Ï¡¢½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¥â¥Ç¥ë¡¢¸ÅÂå¼ïÏ¡º¬¤ÎºÏÇÝ¡¢ÃÝÎÓºÆÀ¸¡¢²Ã¹©ÉÊ³«È¯¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¡¦¶µ°é»ö¶È¡¢¼Ò²ñ»Ù±ç¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏ¡ÍÕ²Ì¹È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÀ©¤È»ö¶È¥é¥¤¥ó¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë·Ð±ÄÂÎÀ©¤â¶¯²½¡§¿·Ç¤¼èÄùÌò2Ì¾¤¬½¢Ç¤
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢Ï¡ÍÕ²Ì¹È¤Ç¤Ï»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼2Ì¾¤¬¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼èÄùÌò
±ÊÅè ÌÐ¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ ¤·¤²¤ë¡Ë
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥ëー¥×¡¢µÚ¤Ó»°É©¤Õ¤½¤¦¥°¥ëー¥×½Ð¿È¡£
ÃÏ¸µÀéÍÕ¤ÇÂå¡¹Â³¤¯ÇÀÃÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®MOA¼«Á³ºÏÇÝÇÀ²È¤È¤·¤ÆÇÀ¶È¼ÂÁ©¤Ë·È¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢´ë¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ö¶È¿ä¿ÊÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¡£
½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡¦¸½¾ì»Ù±ç¡¦¸½¾ì¾Ä³°¡¦»ö¶È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤òÃ´¤¦¡£
¢£ ¼Ò³°¼èÄùÌò
À¥Ã« ¥ë¥ß»Ò¡Ê¤»¤ä ¤ë¤ß¤³¡Ë
Âè32²ó ÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í Reach Alternatives(REALs) Íý»öÄ¹¡£Ê¶ÁèÃÏ¤ÎÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¡¦Ê¶Áè²ò·è¡¢Ê¼»Î¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡¦Æ°°÷²ò½ü¡¦¼Ò²ñÉüµ¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÃÏ°è¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½ÇØ·Ê¡§»ñ¶â ¡ß ÂÎÀ© ¡ß ¹ñºÝÈ¯¿®¤Î¡È»°°Ì°ìÂÎ¡É¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø
Ï¡ÍÕ²Ì¹È¤Ï¡¢
¼«Á³»ñËÜ¡¦¾ì½ê»ñËÜ¡¦Ê¸²½»ñËÜ¡¦¿®Íê»ñËÜ¡¦¼Ò²ñ»ñËÜ¡¦¶µ°é»ñËÜ
¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê»ñËÜ¡×¥â¥Ç¥ë¤ò¼´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÀ²È¡¦ÇÀ¶È¤Î·Á¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¡¦ÇÀºîÊª¤ÎPRÊä½õ¤ä¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î5,000Ëü±ß¤ÎÄ´Ã£¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸ÅÂå¼ïÏ¡º¬¤ÎºÏÇÝ³ÈÂç
¡¦¿©°é¡¦ÃÏ°èÊ¸²½ºÆÀ¸¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¡ÖÏ¡¤ÈÌª¤ÎÂÀÍÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¦²Ã¹©ÉÊ³«È¯¡¦»ÜÀßÀ°È÷
¡¦ÃÝÎÓ»ñ¸»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Û´Ä·¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ
¡¦¼Ò²ñ¿Í¸¦½¤¡¦¤³¤É¤â¶µ°é¡¦¹ñºÝÊ¿ÏÂ¶¨Æ¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¯²½
¡¦¾åµ¿ë¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·Ç¤¼èÄùÌò¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¼ÂÁõÎÏ¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î»ëÅÀ¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä´Ã£¸å¤Î»ö¶ÈÂ¿ÍÍ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤¬°ìÁØÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÊäÂ¡ä
COP30 AgriZone ¸øÅªºÎÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
ー¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤ÎÀµ¼°ºÎÂòー
2025Ç¯11·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAgriZone¡×¤Ë¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¸øÅª¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ï¡ÍÕ²Ì¹È¤¬»öÌ³¶É·ó¥êー¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ëEco-friendly Farmers Declaration Committee¡ÊÀ¤³¦¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÇÀ²ÈÀë¸À°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢À¯ºö´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¹ñºÝ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¡¢º£¸å¤âÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAgriZone¡×¤Ë¤ª¤±¤ëEco-friendly Farmers Declaration Committee¡ÊÀ¤³¦¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÇÀ²ÈÀë¸À°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÀë¸À¤ÎÍÍ»Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È¡ÊÀ®À¥ µ×Èþ¡Ë
¡Öº£²ó¤Î¥·ー¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤Î´°Î»¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¤Î½¢Ç¤¤Ï¡¢Ï¡ÍÕ²Ì¹È¤¬¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿Âç¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºî¶È¸½¾ì¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´Êý°Ì¤Ë°Õ¼±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤òÂº½Å¤¹¤ëÇÀ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈÇÀ¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¥â¥Ç¥ë¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Èó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼ÒÏ¡ÍÕ²Ì¹È¡Êhttps://www.renyokako.com/¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§Èó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼ÒÏ¡ÍÕ²Ì¹È
ÀßÎ©¡¡¡§2023Ç¯9·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®À¥µ×Èþ
½êºßÃÏ¡§¢©267－0051 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÎÐ¶è¾åÂçÏÂÅÄ47
URL¡¡¡§https://www.renyokako.com/
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§
¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÇÀºîÊª¤ÎÀ¸»º¡¦²Ã¹©µÚ¤ÓÈÎÇä
¡¦²ñ°÷»ÜÀß¡¦ÂßÇÀ±àµÚ¤ÓÇÀ¶ÈÂÎ¸³ÇÀ±à¤Î±¿±Ä
¡¦ÇÀ¶È¶µ°é¡¦¿©°é¡¦ÍÄ»ù¶µ°éÊÂ¤Ó¤Ë³Ø½Ñ¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤È¼ÂÁ©¼Â¹Ô
¡¦³Ø¹»µë¿©¤Ø¤ÎÇÀºîÊªÄó¶¡
¡¦À¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤äÆñÌ±¤Î»Ù±çÅù