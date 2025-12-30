¡Ú°ËÀªèß¡Û°ËÀª»ÖËàÍ£°ì¤Î¼òÂ¢¤¬Â£¤ë¶Ë¾å¤Î¼¶¡¡ÅÁÅý¤Îµ»¤È°ËÀª·¿Ä¦³¨¥é¥Ù¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»ê¹â¤Î°ïÉÊ¡ÃÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù
IX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªèß¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓÂç²ð¡Ë¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢¤ª¤Ï¤é¤¤Ä®¤Î¡Ö¤ª¤«¤²²£Ãú¡×¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¢¡Ö°ËÀªèßÆâµÜÁ°¼òÂ¤¾ì¡×¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡×¥·¥êー¥º¤è¤êÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù¤ò2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê100ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÀªèß¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¡¢ÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -Ï²Êæ NAMIHO-¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©ÆÃAÃÏ¶è»º¤ÎºÇ¹âÉÊ¼Á¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÀªèß½é¤È¤Ê¤ëÀºÊÆÊâ¹ç21%¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¡¢¸Þ½½ÎëÀî¤ÎÉúÎ®¿å¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÍÉÓ¼è¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Êºñ¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÍÉÓ¼è¤ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ëºñ¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¤ò½ª¤¨¤¿¤â¤í¤ß¤ò¼òÂÞ¤ËµÍ¤á¡¢¤½¤ì¤òÄß¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÅ©¤êÍî¤Á¤ë¼¶¤À¤±¤òÃúÇ«¤Ë½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼¶¤Ï¡Ö¼¶¼ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢°µÎÏ¤ò°ìÀÚ¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»¨Ì£¤¬º®¤¶¤é¤º¡¢½ã¿è¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤·¤«ºÎ¼è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê°ìÅ©°ìÅ©¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÅÎ»á¤¬ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ËÜ1ËÜ¤òÅÎ»á¤Î¼ê¤ÇÉÓµÍ¤á¤·¡¢ÉÓ²ÐÆþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Ï100ËÜ¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¿ôÎÌ¤Î¤ß¤ÎÀ¸»º¤È¤Ê¤ë¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á¾å¤ë¶ã¾ú¹á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£21¤«·î°Ê¾å¤ÎÄã²¹½ÏÀ®¤ò·Ð¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¿¼¤¤½ÏÀ®¹á¤ÈÊÆËÜÍè¤Î½À¤é¤«¤Ê»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ë¤«¤Ê±ü¹Ô¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸åÌ£¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÆùÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°û¤ßÈè¤ì¤»¤º¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤âÈ÷¤¨¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹âÀºÇò¤Î¼òÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°ËÀªèß¤Î¼òÂ¤¤ê¤Î¿è¤ò½¸·ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù¤ò¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î´¥ÇÕ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ÏÁÉ±Ì¿¡Ê¤ä¤Þ¤È¤Ò¤á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤¬Å·¾ÈÂç¸æ¿À¤ÎÄÃºÂÃÏ¤òµá¤á¡¢°ËÀª¹ñ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿ºÝ¤Î¤ª¹ð¤²¡ÖÀ§¤Î¿ÀÉ÷¤Î°ËÀªÔ¢¤Ï¡¢¾ïÀ¤¤ÎÏ²¤Î½ÅÏ²µ¢¤¹¤ë¹ñ¤Ê¤ê¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö½ÅÏ²¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢°ËÀª¤ÎÃÏ¤¬»ý¤Ä±Ê±ó¤ËÂ³¤¯ÇÈ¤Î¤è¤¦¤ÊË¤«¤µ¤È¡¢¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Àº¿À¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ËÀª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼òÂ¤¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
ÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù
¢£¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢ÈÇ²è²È¡¦¸ÅÀîÂÙ¶å»á¤Ë°ÍÍê¤·¡¢°ËÀª·¿Ä¦³¨¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ°ìËç°ìËç¼êºî¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ÅÏ²¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢°ËÀª¤Î³¤¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È²º¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ý½ÑÀ¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤ëÈþ¤·¤µ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÇ²è²È¡¦¸ÅÀîÂÙ¶å»á
～¡Ö°ËÀªèß¡×ÅÎ»á Á¥ÌÚ·ò»Ê¤è¤ê～
¡¡¡Ø½ÅÏ²¡Ù¤Ï¡¢°ËÀª¤ÎÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¼òÂ¤¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤Î·Ã¤ß¤Ç¤¢¤ëÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¡¢¸·Áª¤·¤¿ÊÆ¡¢¤½¤·¤Æ°ËÀª¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤à¼«Á³¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢»Å¹þ¤ß¤«¤é»Å¾å¤²¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¯¹Ú¤ÎÈùÌ¯¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤ä½ÏÀ®´ü´Ö¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÎ»á¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤È´¶³Ð¤òÁíÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø½ÅÏ²¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢°ËÀª¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò¼ò¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢21¥«·î°Ê¾å¤Î´ü´Ö¡¢3～5¡î¤ÎÄã²¹¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¶ã¾ú¹á¡¢¿¼¤¤½ÏÀ®¹á¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬½Å¤Ê¤êÄ´ÏÂ¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç½ÅÏ²¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Á°¼ò¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¾å¼Á¤Ê»é¼Á¤òÍ¤¹¤ëÆùÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ËÀ§Èó¶¡¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î¡§ÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù
¢£ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
¢£¸¶ÎÁÊÆ¡§Ê¼¸Ë¸©ÆÃAÃÏ¶è»ºÆÃ¾å»³ÅÄ¶Ó
¢£ÀºÊÆÊâ¹ç¡§21¡ó
¢£¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§15¡ó
¢£ÆüËÜ¼òÅÙ¡§-3
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¡§100ËÜ
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¢£ÈÎÇäÊýË¡¡§°ËÀªèßÆâµÜÁ° ¼òÂ¤¾ì¤ÇÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä
*¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÅÍÉÓ¼è¤ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ -½ÅÏ² SIKINAMI-¡Ù
°ËÀªèß¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://iseman.raku-uru.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªèß¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªèß¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¿À°è¤òÎ®¤ì¤ë¸Þ½½ÎëÀî¤äµÜÀî¤ÎÉúÎ®¿å¤òÍÑ¤¤¡¢¾ÆÃñ¤äÀ¶¼ò¡¢¥ê¥¥åー¥ëÅù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾úÂ¤¼ò¡¦¾øÎ±¼ò¤Î¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½êºßÃÏ¡§°ËÀªèßËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡¢©519-0501»°½Å¸©°ËÀª»Ô¾®ËóÄ®ÌÀÌî576ÈÖÃÏ13
°ËÀªèßÆâµÜÁ°¼òÂ¤¾ì ¢©516-0025»°½Å¸©°ËÀª»Ô±§¼£ÃæÇ·ÀÚÄ®77-2
¢£URL¡§https://www.iseman.co.jp/
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0596-37-4195
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡ÛIX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ¡§¢©519-0502¡¡»°½Å¸©°ËÀª»Ô¾®ËóÄ®Áê¹ç1306
¢£URL¡§https://ix-holdings.jp/
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0596-22-0297