ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCOEDO KAWAGOE F.C¡×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶Ë¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë

COEDO KAWAGOE F.C¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCOEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÍÅÄÏÂÀ¸¡Ë¤Ï¡¢Àî±Û¤òÃæ¿´¤ËÄÂÂß´ÉÍý¡¢ÄÂÂßÃç²ð¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÅÚÃÏÍ¸ú³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶Ë¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶âÅÄ´î¾¡¡Ë¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶Ë ÍÍHP : https://www.apa-pla.co.jp(https://www.apa-pla.co.jp)
¢£COEDO KAWAGOE F.C¤È¤Ï
2020Ç¯ÀßÎ©¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤ÎJ¥êー¥°²ÃÌÁ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ Àî±Û¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¡¢100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢90Ê¬´Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Öºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀî±Û»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò ÃæÂ¼¾»¹° ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶ËÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¤´±ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß´ÉÍý¤Î¡Ö¥¢¥Ñー¥È¥×¥é¥¶¥°¥ëー¥×¡×¤È¤·¤ÆÀî±Û¥¨¥ê¥¢¤Ëº¬º¹¤·¤¿Å·¶ËÍÍ¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤âÃÏ°èº¬¤¶¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î´ØÅì1Éô¥êー¥°¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ2030Ç¯¤ÎJ¥êー¥°»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¸ø¼°HP: https://c-kawagoe.com/
±¿±Ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢HP: https://mag.c-kawagoe.com/
