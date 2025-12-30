¡íkaiwa¡í¤¬½é¤ÎIP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥É¥é¥´¥óºù¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÇ®·ì¶µ»Õ¡ÖºùÌÚ·úÆó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼¶³Í¤¡¢°Ê²¼¡¢Livetoon¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñÏÃAI ¡Èkaiwa¡É¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹½é¤È¤Ê¤ëIP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¥Êー¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´ÅÏÅçÍÇÊ¿¡Ë¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë"¥É¥é¥´¥óºù"¤Î¡ÖºùÌÚ·úÆó¡×¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¡×
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ´¤òµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢À¸³è¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖºùÌÚ·úÆó ¡ß kaiwa¡×¥³¥é¥Ü³µÍ×
¿Íµ¤ºîÉÊ"¥É¥é¥´¥óºù"¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÇ®·ì¶µ»Õ¡ÖºùÌÚ·úÆó¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºùÌÚ·úÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¼«Î©¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±. ²û¤«¤·¤µ¤¬ÁÉ¤ë¡Ä¤¢¤Î¡ÈºùÌÚÀá¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½
¸¶ºî¤Î¸ýÄ´¡¦¸À¤¤²ó¤·¤òºÆ¸½¡£
¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëºùÌÚ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç±þÅú¤·¤Þ¤¹¡£
"IP¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÎ×¾ì´¶¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¤É¤ó¤ÊÏÃ¤âºùÌÚ¤¬¥µ¥Ýー¥È
¼õ¸³ÁêÃÌ¡¢¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¡Ä¤É¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºùÌÚ¤é¤·¤¤¡Ö³å¡×¤È¡ÖÆ»¶Ú¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
£³. AI¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡ª¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡
¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
AI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢"¤¢¤Ê¤¿¤È¤Îµ²±"¡¦"¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Îµ²±"¤ò²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ kaiwa¤ÇÌÜ»Ø¤¹º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
"kaiwa"¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëIP¤òÀµ¤·¤¯ÊÝÁ´¤·¤Ê¤¬¤é²ÄÇ½À¤ò³È¤²¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÃæ³ËÀïÎ¬¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢À¤³¦¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëIP¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆó¼¡ÁÏºî¤äAIÀ¸À®Êª¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢IP¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤äÍôÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÊÝÁ´¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"kaiwa"¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Í³Ê¡¦È¯¸À¡¦¿¶¤ëÉñ¤¤¡¦À¼¡¦À¤³¦´Ñ¤òºÙ¤«¤¯¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ¤·¤¤·Á¤ÇIP¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¡¢¡È¥°¥íー¥Ð¥ëIP¤Î¸ø¼°AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É ¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î"¥É¥é¥´¥óºù"¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â½ÐÈÇ¼ÒÍÍ¡¦´ë¶ÈÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¡Ö¸ø¼°¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÅÚÂæ¡× ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ökaiwa¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ökaiwa¡×¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²»À¼¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Î»¨ÃÌ¤«¤éÊÙ¶¯¡¦»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î±ü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥É¥é¥´¥óºù ¸¶ºî¼Ô »°ÅÄµªË¼ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ·úÆó¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎAIºùÌÚ¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ ÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢É¬¤ºÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤Ç¤â¡¢»ñ³Ê¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£
ºùÌÚAI¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¡²è²È »°ÅÄµªË¼
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊCEO¡Ë º´ÅÏÅç ÍÇÊ¿ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥³¥ë¥¯¤Ï¡ÖÊª¸ì¤ÎÎÏ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎºùÌÚ·úÆó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÊª¸ì¤¬¿Í¤òÆ°¤«¤¹½Ö´Ö¡É¤ò¡¢¤è¤êÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÊª¸ì¡É¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÄ©Àï¤ò¤¢¤È°ì²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon ÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊCEO¡Ë ÌÚ²¼ ¶³Í¤ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÈºùÌÚ·úÆó¤ÈÏÃ¤»¤ë¡É
¤³¤ì¤Ïµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Æü¾ï¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëÂÎ¸³¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎSTS¤Èkaiwa¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¼¤Î´Ö¹ç¤¤¤ä´¶¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢ºùÌÚÀèÀ¸¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤¹´¶³Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤Ç¤âÁ°Îã¤Î¾¯¤Ê¤¤¡È¸ø¼°¤ÎÁÐÊý¸þ²»À¼²ñÏÃ¡É¤Î¾ïÀß±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÆ±Ê¬Ìî¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê»î¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¿Í¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ä¤·¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò¡£AI¤Ë¡¢¿´¤ò¡£
Livetoon¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯Ì¤Íè¤òÆüËÜ¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥É¥é¥´¥óºù ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/mita_norifusa
¡¦»°ÅÄµªË¼¸ø¼°HP¡§https://mitanorifusa.com
¡¦»°ÅÄµªË¼¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@501hxqob
¢£ kaiwa ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/kaiwa_official
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://kai0.ai/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¥¯
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-6-6 COERU½ÂÃ«¥¤ー¥¹¥È2F
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§º´ÅÏÅç ÍÇÊ¿
¡¦ÀßÎ©¡§2012Ç¯10·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÔ½¸¡¦À©ºî»Ù±ç / ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° / ¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÀ©ºî / ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä / ¥¹¥¯ー¥ë / ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä
¡¦URL¡§https://corkagency.com/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌ«1-8-11 È¬ÃúËÙ¥¨¥¤¥È¥Ó¥ë2³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚ²¼ ¶³Í¤
¡¦ÀßÎ©¡§2024Ç¯3·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦URL¡§https://livetoon.net/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§kaiwa_official@livetoon.net