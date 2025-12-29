ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¹ñºÄ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖETFÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù¸¶ µ¬Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖOne ETF¡×¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¹ñºÄ¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö£Å£Ô£Æ£µËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö³ÆETF¡×¡Ë¤òÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/138924/table/57_1_a613491207d9b38aefef1fa57f61144c.jpg?v=202512300351 ]
¢¨³ÆETF¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£°Æü¾å¾ìÍ½Äê
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤¬2024Ç¯3·î¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Â¸µ¤Î¶âÍø¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹ñºÄ¤ò¼çÍ×Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯11·îËö¸½ºß¡Ë¡£º£ÈÌ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬ÀßÄê¤¹¤ë¡¢¹â¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¤ÎËþ´ü¡Ê¥Æ¥Êー¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆüËÜ¹ñºÄETF¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆETF¤Ï¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖETF¤È¤·¤ÆÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖETF¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¥Ùー¥¹¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ï³ÆETF¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÁý¤¹ÆüËÜ¹ñºÄ»Ô¾ì¤Î²Ì¼Â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOneÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·îËö¸½ºß¡Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÄ·ô¤ÎETF¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Ï½é¤á¤Æ
Åê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÈñÍÑ¤ª¤è¤Ó¤´Ãí°Õ»ö¹à
¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÈñÍÑ¡Û
¡üÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ºÄ·ô¤Ê¤É¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì´Ä¶¡¢ÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Ë·¸¤ë¿®ÍÑ¾õ¶·Åù¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê´ð½à²Á³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åê»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÅê»ñ¸µËÜ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ð½à²Á³Û¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ê¡¢Â»¼º¤òÈï¤ê¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ»±×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ [¤´Åê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÈñÍÑ¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£]
¢£ ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ
¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¡§¾å¸Â 3.85¡ó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´¹¶â»þ¼ê¿ôÎÁ¡§´¹¶â¤Î²Á³Û¤Î¿å½àÅù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¾å¸Â¤ÎÎÁÎ¨Åù¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿®Â÷ºâ»ºÎ±ÊÝ³Û¡§¾å¸Â 0.5¡ó
¢£ ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿®Â÷ºâ»º¤Ç´ÖÀÜÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ
±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¡§¾å¸Â Ç¯Î¨ 2.463¡ó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¾åµ¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÎÁÎ¨¤Î¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ùÊó½·À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À®¸ùÊó½·³Û¤Î²Ã»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ¤¬¾åµ¤Î¾å¸Â¤òÄ¶²á¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾ÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡§¾åµ°Ê³°¤ËÊÝÍ´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡ËÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾ÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤äÇäÇã¾ò·ïÅù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅö³ºÈñÍÑ¡Ê¾å¸Â³ÛÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤äÊÝÍ´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¾åµ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÈñÍÑ¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÎÁÎ¨¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È One ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤¦¤Á¡¢Ä§¼ý¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤ÎÎÁÎ¨¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤´¤È¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý»ñ»º¤Î¼ïÎà¤äÅê»ñÀ©¸Â¡¢¼è°ú»Ô¾ì¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¹ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤äÀ¼Á¡¢ÈñÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤«¤éÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤¬Åê»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÀÇË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¼ê¿ôÎÁÅù¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡üÅö»ñÎÁ¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È One¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÅö»ñÎÁ¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÅö»ñÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÍÆ¤ÏºîÀ®»þÅÀ¡Ê202£µÇ¯12·î26Æü¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¸ÜÌä»ö¶È¡×¤È¡ÖÅê»ñ¿®Â÷»ö¶È¡×¤ÎÁÐÊý¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â(¢¨)¤Ï¡¢Ìó76Ãû±ß¤È¹ñÆâÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ï¤ë±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±¿ÍÑ¥ê¥µー¥ÁÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤ä¶âÍ»¹©³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬Åù¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ï2025Ç¯£¹·îËö»þÅÀ¡£
¸ø¼°HP¡¡https://www.am-one.co.jp/
¾¦ ¹æ Åù¡¿ ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè324¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¿ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ