¡ÖÍÛ¥­¥ã¡×¤Ï¿Æ¤«¤é¤Î°äÅÁ¡©¤½¤ì¤È¤â°é¤Ã¤Æ¤­¤¿´Ä¶­¡©

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢º£¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Ê¤Î¤«¡©¡¢¤½¤ì¤È¤â°äÅÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀ³Ê¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ê¤ÉÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¿Æ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ëDNA¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢DNA¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎDNA¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À³Ê·ÁÀ®
¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¡Ö±¢¥¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¤Çµ±¤¯¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±¢¥¥ã¡×¡£ÎÉ¹¥¤ÊÍ§¿Í´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¿Æ¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤«¤é¤è¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤êÍ§¿Í´Ø·¸¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö±¢¥¥ã¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¤¬¿Í¤ÎÀ³Ê·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î·¹¸þ¤¬±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥í¥ó¥ÈÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¼ï¤ÎÀ¸Êª¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁÅªÍ×°ø¤È·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¼¨¤¹¡ÖÇÞ²ðÃæ¿´À¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ØÉ¸¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¡ÖÍÛ¥¥ã¡×Åª¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇÞ²ðÃæ¿´À¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤È¤·¤Æ¡ÖDOKB¡×¡Êdegrees of Kevin Bacon¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢Èï¸³¼Ô¤ÎÇÞ²ðÃæ¿´À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¤ÎÀ³Ê¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀ³Ê¤¬°äÅÁ»Ò¤ò²ð¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ³Ê¤¬Ç¾¿À·Ð¤Î·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¡¢¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡¹¤ÏÇ¾¤Î°à½Ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò¸òÅª¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥È¤ÎÀ³Ê¤ä¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤¬°äÅÁ»Ò¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤Ï¾ÍèÅª¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤òÃÎ¤ë
°äÅÁ»Ò¸¡ººµ»½Ñ¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À³Ê¤äÂÎ¼Á¤Î°äÅÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£seeDNA°äÅÁ°åÎÅ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤Ê¤ëDNA¤ò¼¡À¤ÂåDNAÇÛÎóÁõÃÖ¤Ç²òÀÏ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÎ¼Á¤Î°äÅÁÅª·¹¸þ¤òÄ´¤Ù¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡ÖDNA¥¹¥³¥¢¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯12·î4Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¸¡ºº¹àÌÜ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤¦¤¨¤ÇÊ£»¨¤Ê½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤äºÎ·ì¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Û¥Û¤ÎÆâÂ¦¤ò·Ú¤¯»¤¤Ã¤¿ÌÊËÀ¤òÅö¼Ò¤ËÁ÷¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤ÇºÇÃ»3Æü¤Ç·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤äÂÎ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°äÅÁÅª¤Ê·¹¸þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é°ú¤¤Ä¤¤¤¿°äÅÁÅª¤Ê·¹¸þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
