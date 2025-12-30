¡Ú¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡ÛKisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡ÖKisvin Winery ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー in ¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù OTTO SETTE¡×³«ºÅ
¼«Á³Ë¤«¤ÊÈ¬¥ö³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î8Æü～1Çñ2Æü¤Ë¤ÆKisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ç¥£¥Êー¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡ÖKisvin Winery ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー in ¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù OTTO SETTE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Kisvin Winery¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡Ë¤Î¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô ºØÆ£¤Þ¤æ»á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Kisvin Winery¤Ï2013Ç¯¤«¤é¾úÂ¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Kisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¸«³Ø¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Î¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤ä¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡Ê¥ª¥Ã¥È¥»¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¢¤ëÅö¥ê¥¾ー¥È¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥íー¥¦¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¸©¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃÎÅªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ¸»º¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£OTTO SETTE¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä¿©ºà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¸å½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¤Ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖKisvin Winery¡×¤È¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKisvin Winery ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー in ¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù OTTO SETTE¡×¤ÎÎ®¤ì
Kisvin Winery¤ÎÉòÆºÈª¤È¾úÂ¤½ê¤Î¸«³Ø
ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Kisvin Winery¤ÎÉòÆºÈª¤È¾úÂ¤½ê¤òº£²ó¤Î¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¤Ç¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô ºØÆ£¤Þ¤æ»á¤¬ÉòÆºÈª¤È¾úÂ¤½ê¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Kisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ä´Ä¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
OTTO SETTE¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー
¥Ç¥£¥Êー¤Ï¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ë¤Æ¡¢Kisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¡£OTTO SETTE¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥«ー¥ô¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ºØÆ£»á¤ÎÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥³ー¥¹¤ÈKisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
È¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Kisvin Winery¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ëÄó·È¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡×¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë»³Íü¸©¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿24¼ïÎà¤ÎÍÎÁ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Kisvin Winery
Kisvin Winery¡Ê¥¥¹¥ô¥£¥ó ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ë¤Ï2013Ç¯¤Ë»³Íü¸©¹Ã½£»Ô±ö»³¡Ê¤³¤¦¤·¤å¤¦¤·¡¦¤¨¤ó¤¶¤ó¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¾ðÇ®¤È³×¿·¤¬Â©¤Å¤¯¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥É¥¦¤Ë¥¥¹¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈË¼¤ÎÉòÆº¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kisvin Winery¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥Ê¥êー¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¿¦¿Í¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¡¢À±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ìÎ®¤ÎÉñÂæ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ï¥¤¥ó°¦¹¥²È¤¿¤Á¤ò¤âÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô ºØÆ£¤Þ¤æ»á
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»Ö¤òÊú¤Æ±Âç³Ø¤òÃæÂà¡£Ã±¿ÈÅÏÊÆ¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥Õ¥ì¥º¥Î¹» ÇÀ³ØÉô¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤³Ø²Ê¤Ë¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¥´ー¥Ë¥åÃÏÊý¤ËÅÏ¤ê¡¢¥·¥ã¥Ö¥êÃÏ¶è¤ÎÌ¾Ìç¥É¥áー¥Ì¡¦¥¸¥ã¥ó¡¦¥³¥ì¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Kisvin Winery¤Î¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡£¥ï¥¤¥óÊ¸²½¿¶¶½¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2021Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¢2023Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒSollevigna¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤âKisvin Winery¤Î¾úÂ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¼ã¤¤¾úÂ¤²È¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ÎºÆÀ¸¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÃÏ¸µÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
OTTO SETTE¤È¤Ï
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÈÌîºÚ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡ÖOTTO SETTE¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡ÖOTTO¡×¤¬¿ô»ú¤Î¡Ö8¡×¤òÉ½¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ä¥ï¥¤¥ó¤¬°é¤ÄÈ¬¥ö³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¤³¤È¡£¡ÖSETTE¡×¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö7¡×¤òÉ½¤·¡¢¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë7¿Í¤ÎÃ£¿Í¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¡ÊVino¡Ë¤ÈÌîºÚ¡ÊVerdura¡Ë¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖVino e Verdura¡Ê¥ô¥£¥Î ¥¨ ¥ô¥§¥ë¥Ç¥åー¥é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
OTTO SETTEÎÁÍýÄ¹¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Î¾Ò²ð
ÎÁÍýÄ¹¡¡³ùÅÄ¶©¿Í
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£»³Íü¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢2012Ç¯¤Ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ø¡£2021Ç¯¤ËOTTO SETTE¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë½¨°ï¤Ê¿©ºà¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëÌîºÚ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÌîºÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Ä´ÍýË¡¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿©ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥½¥à¥ê¥¨¡¡²ÃÌÐÊ¸É§
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£1987Ç¯¤ËÅÏÊ©¡£1993Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñ¥ê¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ê¥å¥«¡¦¥¥ã¥ë¥È¥ó¡×¤Ç5Ç¯´Ö¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÈÎÁÍý¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥¹»á¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìµþ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¥·¥§¥Õ¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ23Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2024Ç¯7·î¤ËÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÀ¶È¸ùÏ«¾Þ¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò¼õ·®¡£2025Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ë¤Æ¡¢È¬¥ö³Ù¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ÌîºÚ¤È»³Íü¸©¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¡ÖKisvin Winery ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー in ¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù OTTO SETTE¡×³µÍ×
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î8Æü～1Çñ2Æü
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§130,000±ß¡Ê1¼¼1Ì¾ÍøÍÑ»þ¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡85,000±ß¡Ê1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§½ÉÇñ¡¢Kisvin Winery¤Î¸«³Ø¡¢¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OTTO SETTE¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー&¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Ä«¿©¡ÊYYgrill¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ±Ø¤«¤é¤Î±ýÉüÁ÷·Þ¥Ð¥¹
Í½Ìó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¿¥Ó¥¼¥óHP¡Êhttps://tabizen.shop-pro.jp/?pid=189843523¡Ë
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Kisvin Winery¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡Ë¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡Ê»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡Ë
È÷¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤äÎÁÍýÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
<1ÆüÌÜ>
11:45¡¡Åìµþ±Ø½¸¹ç
12:00¡¡Åìµþ±Ø¤è¤êKisvin Winery¤Ø½ÐÈ¯
14:30¡¡Kisvin Winery¤ËÅþÃå¤·¡¢¾úÂ¤½ê¤ÈÉòÆºÈª¤Î¸«³Ø
16:00¡¡Kisvin Winery¤è¤ê¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ø½ÐÈ¯
17:30¡¡¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
19:00¡¡OTTO SETTE¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー
21:00¡¡½ªÎ»Í½Äê
<2ÆüÌÜ>
09:00¡¡¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§&¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖYYgrill¡×¤Ë¤ÆÄ«¿©
11:00¡¡È¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Æ»³Íü¸©¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
13:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤ò½ÐÈ¯
16:00¡¡Åìµþ±Ø²ò»¶
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù
¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Ö¥Ôー¥Þ¥óÄÌ¤ê¡×
È¬¥ö³Ù¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö»³³Ù¤Î¥ô¥¡¥«¥ó¥Ä¥¡¤¬³ð¤¦³¹¡×¡£¡Ö¥ô¥¡¥«¥ó¥Ä¥¡¡×¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÅÔ»Ô¤ò´¶¤¸¤ë»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë´²¤²¤ëµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÅÚÃÏ¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¦¿©»ö¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©408-0044¡¡»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¾®Ê¥ÂôÄ®129-1
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§050-3134-8093¡Ê¥ê¥¾¥Êー¥ìÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§172¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1Çñ25,000±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¾®Ê¥Âô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡ÊÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/