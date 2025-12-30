³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¡¢±ÇÁü¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤È»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA


³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀ¥ÂîÌé/ÏÂÀôµÁÇî¡¢°Ê²¼¡ÖPANDORA¡×¡Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬ÌÚ¾ÂË®É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¡×¡Ë¤È¡¢±ÇÁüÀ©ºîÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£ËÜÄó·È¤ÎÁÀ¤¤

¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è
¡¦SNS¸þ¤±½Ä·¿±ÇÁü
¡¦VTuber¡¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÍÑ
¡¦¥¹¥Èー¥êーÀ­¤òÈ¼¤¦±ÇÁüÉ½¸½


¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¶¦´¶¡×¡ÖÂÎ¸³¡×¡Ö³È»¶¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½ÅÍ×À­¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


PANDORA¤Ï¡¢XTuber¡Ê¥¯¥í¥¹¥Á¥åー¥Ðー¡Ë¢¨1¡¡¹½ÁÛ¤ò¼´¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦VTuber¡¦AI¡¦Êª¸ìÀß·×¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤IP¡¿±ÇÁü³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦ÊÔ½¸¡¦±é½Ð¡¦µ»½Ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤ÆË­ÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¹â¤¤À©ºîÎÏ¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ö¶ÈÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨1¡¡XTuber¤È¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡ÊVTuber¡Ë¤È¥ê¥¢¥ë¡Ê3¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»Ø¤¹PANDORA¤¬Äó¾§¤¹¤ë¿·³µÇ°¤Ç¤¹¡£ PANDORA¤Ï¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹­¹ð¡¦ÉñÂæ¡¦²»³Ú¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¢£±ÇÁüÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó



ÌÜÅª¡¦Äó¶¡²ÁÃÍ


1. ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È


¡¦VTuber¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¿¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉ½¸½¤ò³èÍÑ¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÉ½¸½
¡¦SNS¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è»þÂå¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³È»¶Àß·×¹þ¤ß¤Î±ÇÁüÀ©ºî
¡¦´ë²è¡¦¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À©ºî¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡
¡¦½¾Íè¤Î¹­¹ð±ÇÁü¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Èµ­²±ÄêÃå



2. ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È


¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð
¡¦IP¡¦¿Í³Ê¡¦Êª¸ì¤ò³è¤«¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð
¡¦Ã±È¯°Æ·ï¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è


3. Î¾¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È


¡¦PANDORA¤ÎIPÀß·×¡¦XTuber¹½ÁÛ ¡ß ¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Î±ÇÁüÀ©ºîÎÏ¤ÎÍ»¹ç
¡¦BtoB¡¿BtoCÁÐÊý¤Ø¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸³«
¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¡¦¿·µ¬¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
¡¦¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥¹¥±ー¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×¹½ÃÛ



¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«


¡¦º£¸å¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£


¡¦´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±±ÇÁüÀ©ºî¡¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¦´Ñ¸÷¡¦ÃÏ°è³èÀ­²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦VTuber¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR»Üºö
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±ÎÌ»º·¿±ÇÁüÀ©ºî
¡¦¿·¤¿¤ÊIP¡¦±ÇÁü¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï100¡ó¤ªÅú¤¨¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ËÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤òÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡£¡×ºîÉÊºî¤ê¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¿Í¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¼èºà¤·¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤®½Ð¤¹±ÇÁü½¸ÃÄ¡£



URL¡§https://longtale-inc.com/

²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë
ÁÏ¶È¡§2012Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ×¡§ÃÏ¾åÇÈµÚ¤ÓBS¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈÀ©ºî



¡ã¼ç¤Ê¼è°úÀè¡ä
TBS¥Æ¥ì¥Ó/¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó/BS¥Æ¥ìÅì/U-NEXT(½çÉÔÆ±)



¡ãÈÖÁÈÀ©ºî¼ÂÀÓ¡ä


¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤­¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×/¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ


¡ÖÎø¤ó¥È¥¹season£±～season12¡×/ TBS / U¡¾NEXT


¡Ö¹¥¤­¤«·ù¤¤¤«¸À¤¦»þ´Ö¡×/ TBS
¡ÖÎ¦³¤¶õÀ¤³¦À¬Éþ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü


¡Ö¥Þ¥ê¥­¥å¥é¥à¡×/ Abema TV


¡Ö¥â¥·¥â¥Î¤Õ¤¿¤ê¡×/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó


¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×/ TBS


¡Ö¤·¤´¤È¥êー¥Á¡×/ ¥Ó¥º¥êー¥ÁYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡


¡Ö¥Ð¥¹VSÅÅ¼Ö¡¡¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ


¡ÖÎø°¦¥È¥­¥ïÁñ¡×/ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó


¡Ö30Æü´Ö¤º¤Ã¤ÈKiss～·¯¤È¥­¥¹¤·¤ÆÎø¤·¤¿¤¤～¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ


¡Ö¥¦¥Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÀ¤ªÉã£³¡©¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ


¡Ö¤³¤ìºÎÍÑ¤Ã¥¹¥«¡©¡×/ TBS
¡ÖBEASTAGE¡×/ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



¡ÚPANDORA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¤Ï¡Öºî¤í¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¸ÉÆÈ»à¤äº¹ÊÌ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥«ー¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ±¼ç²½¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤­¤È¸À¤¨¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£XTuber»ö¶È¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È(»°¼¡¸µ)¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È(Æó¼¡¸µ)¤Î³µÇ°¤òÍ»¹ç¡£AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·½¾Íè¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈXTuber¤Î°ìÈÌ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¹­ÊóÃ´Åö


contact@pndr.jp


https://pndr.jp/contact/



¡ÚºÎÍÑ³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û


»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


ÁÏ¶È´ü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëIP¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊý¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


HP¡§https://pndr.jp/