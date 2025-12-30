³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¡¢±ÇÁü¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤È»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀ¥ÂîÌé/ÏÂÀôµÁÇî¡¢°Ê²¼¡ÖPANDORA¡×¡Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬ÌÚ¾ÂË®É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¡×¡Ë¤È¡¢±ÇÁüÀ©ºîÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÄó·È¤ÎÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è
¡¦SNS¸þ¤±½Ä·¿±ÇÁü
¡¦VTuber¡¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÍÑ
¡¦¥¹¥Èー¥êーÀ¤òÈ¼¤¦±ÇÁüÉ½¸½
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¶¦´¶¡×¡ÖÂÎ¸³¡×¡Ö³È»¶¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PANDORA¤Ï¡¢XTuber¡Ê¥¯¥í¥¹¥Á¥åー¥Ðー¡Ë¢¨1¡¡¹½ÁÛ¤ò¼´¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦VTuber¡¦AI¡¦Êª¸ìÀß·×¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤IP¡¿±ÇÁü³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦ÊÔ½¸¡¦±é½Ð¡¦µ»½Ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¹â¤¤À©ºîÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ö¶ÈÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡XTuber¤È¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡ÊVTuber¡Ë¤È¥ê¥¢¥ë¡Ê3¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»Ø¤¹PANDORA¤¬Äó¾§¤¹¤ë¿·³µÇ°¤Ç¤¹¡£ PANDORA¤Ï¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹¹ð¡¦ÉñÂæ¡¦²»³Ú¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±ÇÁüÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÌÜÅª¡¦Äó¶¡²ÁÃÍ
1. ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦VTuber¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¿¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉ½¸½¤ò³èÍÑ¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÉ½¸½
¡¦SNS¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è»þÂå¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³È»¶Àß·×¹þ¤ß¤Î±ÇÁüÀ©ºî
¡¦´ë²è¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À©ºî¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡
¡¦½¾Íè¤Î¹¹ð±ÇÁü¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Èµ²±ÄêÃå
2. ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð
¡¦IP¡¦¿Í³Ê¡¦Êª¸ì¤ò³è¤«¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð
¡¦Ã±È¯°Æ·ï¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è
3. Î¾¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦PANDORA¤ÎIPÀß·×¡¦XTuber¹½ÁÛ ¡ß ¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Î±ÇÁüÀ©ºîÎÏ¤ÎÍ»¹ç
¡¦BtoB¡¿BtoCÁÐÊý¤Ø¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸³«
¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¡¦¿·µ¬¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
¡¦¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥¹¥±ー¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×¹½ÃÛ
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦º£¸å¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±±ÇÁüÀ©ºî¡¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¦´Ñ¸÷¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦VTuber¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR»Üºö
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±ÎÌ»º·¿±ÇÁüÀ©ºî
¡¦¿·¤¿¤ÊIP¡¦±ÇÁü¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï100¡ó¤ªÅú¤¨¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ËÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤òÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡£¡×ºîÉÊºî¤ê¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¿Í¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¼èºà¤·¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤®½Ð¤¹±ÇÁü½¸ÃÄ¡£
URL¡§https://longtale-inc.com/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥ë
ÁÏ¶È¡§2012Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ×¡§ÃÏ¾åÇÈµÚ¤ÓBS¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈÀ©ºî
¡ã¼ç¤Ê¼è°úÀè¡ä
TBS¥Æ¥ì¥Ó/¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó/BS¥Æ¥ìÅì/U-NEXT(½çÉÔÆ±)
¡ãÈÖÁÈÀ©ºî¼ÂÀÓ¡ä
¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×/¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÖÎø¤ó¥È¥¹season£±～season12¡×/ TBS / U¡¾NEXT
¡Ö¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¸À¤¦»þ´Ö¡×/ TBS
¡ÖÎ¦³¤¶õÀ¤³¦À¬Éþ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡Ö¥Þ¥ê¥¥å¥é¥à¡×/ Abema TV
¡Ö¥â¥·¥â¥Î¤Õ¤¿¤ê¡×/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×/ TBS
¡Ö¤·¤´¤È¥êー¥Á¡×/ ¥Ó¥º¥êー¥ÁYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡
¡Ö¥Ð¥¹VSÅÅ¼Ö¡¡¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÖÎø°¦¥È¥¥ïÁñ¡×/ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö30Æü´Ö¤º¤Ã¤ÈKiss～·¯¤È¥¥¹¤·¤ÆÎø¤·¤¿¤¤～¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ö¥¦¥Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÀ¤ªÉã£³¡©¡×/ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ö¤³¤ìºÎÍÑ¤Ã¥¹¥«¡©¡×/ TBS
¡ÖBEASTAGE¡×/ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡ÚPANDORA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¤Ï¡Öºî¤í¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¸ÉÆÈ»à¤äº¹ÊÌ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥«ー¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ±¼ç²½¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤È¸À¤¨¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£XTuber»ö¶È¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È(»°¼¡¸µ)¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È(Æó¼¡¸µ)¤Î³µÇ°¤òÍ»¹ç¡£AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·½¾Íè¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈXTuber¤Î°ìÈÌ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPANDORA¹ÊóÃ´Åö
contact@pndr.jp
https://pndr.jp/contact/
¡ÚºÎÍÑ³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û
»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È´ü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëIP¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊý¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://pndr.jp/