¼¡À¤Âå¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎMindPalace¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊBCCC¡Ë¤Ë²ÃÌÁ
SNS¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ä¥ª¥ó¥Á¥§ー¥óÍúÎò¡¢DID/VC¡ÊÊ¬»¶·¿ID/¸¡¾Ú²ÄÇ½»ñ³Ê¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤Âå¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¸¦µæ¡¦¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤¦mind palace³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾Â´Ö Íªºî¡¢°Ê²¼¡ÖMindPalace¡×¡Ë¤Ï¡¢
ËÜË®¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ·¼È¯ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ê¿Ìî ÍÎ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖBCCC¡×¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
MindPalace¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑÉ¾²Á¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¡×¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡×¡ÖWeb3¿Íºà¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥³¥¢¥ì¥¹ÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀ²ÄÇ½À¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¿®ÍÑ´ðÈ×¡ÖCredit 2.0¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ï¡¢²þ¤¶¤óÂÑÀ¤Î¹â¤¤¥ª¥ó¥Á¥§ー¥óÍúÎò¤Î´ÉÍý¤ä¡¢DID/VC¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿®ÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëBCCC¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢µ»½ÑÅª¡¦µ¬À©Åª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
BCCC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°
MindPalace¤Ï¡¢BCCC¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¶¦Í¤ÈµÄÏÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¿®ÍÑ¡¦É¾²Á¡¦IDÎÎ°è¤Îµ»½ÑÅªÀ°Íý¡§DID/VC¤ä¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¸½à²½¤Ø¤Î´óÍ¿
£².´ûÂ¸À©ÅÙ¤È¤ÎÀÜÂ³¡§¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¢·èºÑ¡¢DeFi¤È´ûÂ¸¤Î¶âÍ»¡¦Ë¡µ¬À©¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¤ÎÃµµæ
£³.¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¼ÂÁõ²ÄÇ½À¡§µ¬À©¤ò½å¼é¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾Â´Ö Íªºî¤Î¥³¥á¥ó¥È
MindPalace¤Ç¤Ï¡¢SNS¥Çー¥¿¤ä¥ª¥ó¥Á¥§ー¥óÍúÎò¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¼¡À¤Âå¤Î¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£BCCC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤È´ûÂ¸À©ÅÙ¡¦µ¬À©¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¤ò¼ÂÁõ»ëÅÀ¤ÇÀ°Íý¤·¡¢¿®ÍÑ¡¦·èºÑ¡¦IDÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·òÁ´¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤È³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
mind palace³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MindPalace¤Ï¡¢¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Web3¡¦FinTech¡¢AI¥ê¥µー¥Á¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤ò¸Ä¿Í¤Î»ñ»º¡Ê¿®ÍÑ¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mindpalace.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/Mindpalace_ai
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊBCCC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎÉý¹¤¤ÉáµÚ¤È¡¢´ØÏ¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊIT´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Â¿¿ô²ÃÌÁ¤·¡¢Éô²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½Ñ¾ðÊó¤Î¶¦Í¤äÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bccc.global/
¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
mind palace³ô¼°²ñ¼Ò
📩 info@mindpalace.jp
🌐 https://mindpalace.jp
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/164228/table/8_1_a9ded7822343f734b173cbf90cc9b02f.jpg?v=202512300351 ]