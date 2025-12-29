¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û¾¾ËÜ ÖÅÂÁÁª¼ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢¾¾ËÜ ÖÅÂÁ Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã2025Ç¯¡ä
¡ãÄÌ»»¡ä
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢¾¾ËÜ ÖÅÂÁ Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾ËÜ ÖÅÂÁ¡ÊRYOTA MATSUMOTO¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
GK
| À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯10·î25Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm / 79kg
| ½Ð¿È
ÀéÍÕ¸©
| ·ÐÎò
¿·¾¾¸Í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¢ª¾®¶âËÌÃæ³Ø¹» ¢ª Çò°æ¹â¹» ¢ª Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤FC
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤ÏÉ¬¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×