¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡Û¾¾ËÜ ÖÅÂÁÁª¼ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö





¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢¾¾ËÜ ÖÅÂÁ Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¾¾ËÜ ÖÅÂÁ¡ÊRYOTA MATSUMOTO¡Ë¡Û




| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


GK



| À¸Ç¯·îÆü


2002Ç¯10·î25Æü¡Ê23ºÐ¡Ë



| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


184cm / 79kg



| ½Ð¿È


ÀéÍÕ¸©



| ·ÐÎò


¿·¾¾¸Í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¢ª¾®¶âËÌÃæ³Ø¹» ¢ª Çò°æ¹â¹» ¢ª Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤­FC



| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



| ¥³¥á¥ó¥È


¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï»ä¤ÎÎÏÉÔÂ­¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤ÏÉ¬¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤ï¤­FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×