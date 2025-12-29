Èø¾å±¦¶á¡¢¹È¤æ¤º¤ë¡¢º´Æ£Î®»Ê¡¢Àî°æ°ê»Ò¡¢Èø¾åµÆÇ·¾ç¤é½Ð±é¡¡J-CULTURE FEST presents »í³Ú·à¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×³«Ëë¡ª
2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¥Ûー¥ëB£·¤Ë¤Æ³«Ëë¤¹¤ëJ-CULTURE FEST presents»í³Ú·à¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤Î¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
J-CULTURE FEST¤ÏÅÁÅý¤È³×¿·¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÈ¯¸«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸½Âå¤ËÀ¸¤«¤¹²»³Ú¤äÉñÅù¤Î¡È¸ø±é¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤È¡¢Àµ·î¹Ô»ö¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÈÀµ·î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¤ò¼Â»Ü¡£2020Ç¯¤è¤ê¡¢¡È¸ø±é¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤È¡ÈÂÎ¸³¡¦´ë²èÅ¸¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»í³Ú·à¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤Ï2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î»þ´ü¤Ë¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¿À¡¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ÎãÒ¤ì¤òã±¤¤¡¢¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¼÷¤°¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ë¿À¡¹¤ÎÊª¸ì¤òËÜÊª¤ÎÁõÂ«¤òÅ»¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ÅÅµ·ÝÇ½¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹Óº²¡Ê¤¢¤é¤ß¤¿¤Þ¡Ë¤ÈÈ¬´ôÂç¼Ø¡Ê¤ä¤Þ¤¿¤Î¤ª¤í¤Á¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£¿Üº´Ç·ÃË¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´äÄ¹É±¤ÎÈþËÆ¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤«¤é¤Î°ÇÂÄ¤Á¡¢ÁðÆå·õ¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é´äÄ¹É±¤¬¿À¾å¤¬¤ê¾ô²½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿Üº´Ç·ÃË¤È´äÄ¹É±¤Îº²¤Î¸ò¤ï¤ê¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎãÒ¤ì¤òã±¤¤¡¢2026Ç¯¤ò¼÷¤°¡¢¿À¿¦¤Ë¤è¤ë½¤ã±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¶¥Ê¥®¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Î¹ñÀ¸¤ß¡¢¿À»º¤ß¤ò¿ÀÈëÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÎ³Ú´ï¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¡¢ÍÙ¤ê¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢àûàûµÏÂº¡Êº´Æ£¡Ë¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖàûµÏÂº¤ÎÊª¸ì¡×¤ò²òÀâ¡¦¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸Å»öµ¤äÆüËÜ¿ÀÏÃ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÀÐ¸«¿À³Ú¤È´äÄ¹É±¤Î¡ÈÂç¼Ø¥¿¥ó¥´¡É¡¢ÀÐ¸«¿À³Ú¤Î¿Üº´Ç·ÃË¤È±¦¶á¤¬±é¤¸¤ë¿Üº´Ç·ÃË¤¬ÁêÂÐ¤¹¤ë¡ÈÆó¿Í¥¹¥µ¥Î¥ª¡É¡¢¿Üº´Ç·ÃË¤Ë¤è¤ëÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¸ÅÅµ·ÝÇ½¤È²»³Ú¤¬¹ç¤¹¤ëÉñÂæ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹½À®¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÈø¾åµÆÇ·¾ç¡¢¿Üº´Ç·ÃË¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÈø¾å±¦¶á¡¢´äÄ¹É±¡Ê¤¤¤ï¤Ê¤¬¤Ò¤á¡ËÌò¤Î¹È¤æ¤º¤ë¡¢àûàûµÏÂº¡Ê¤Ë¤Ë¤®¤Î¤ß¤³¤È¡ËÌò¤Îº´Æ£Î®»Ê¡¢°Ë¼ÙÆá´ôÌ¿¡Ê¤¤¤¶¤Ê¤®¤Î¤ß¤³¤È¡ËÌò¤ÎÏÂÅÄÂöËá¡¢ÌÚ²ÖºéÌíÉ±¡Ê¤³¤Î¤Ï¤Ê¤µ¤¯¤ä¤Ò¤á¡ËÌò¤ÎÇßÅÄºÌ²Â¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀî°æ°ê»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÇ·¾ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î±é½ÐÌÌ¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤âÍÙ¤ê¤â¼Çµï¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î»í³Ú·à¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¤¢¤¤¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Î¸ø±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±¦¶á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤âÀº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î3Ç¯¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÆÇ·¾çÀèÀ¸¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤äÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª·Î¸Å¤Ç¤â³§¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¼«Ê¬¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÜºî¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁõÂ«¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¹È¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÁõÂ«¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤è¤ê¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎÁõÂ«¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½êºî¤Ë¤â°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¦¶á¤«¤éÁõÂ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁõÂ«¤ò¡Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î°á¾Ø¤ò¼«Ê¬¤¬Áà¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤À¤á¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°á¾Ø¤ò¼«Ê¬¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢ÇßÅÄ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¶á¤¯¤«¤é¤Ç¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤ª°á¾Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°á¾Ø¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Î·Î¸Å¾ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Î¸Å¤ò·Ð¸³¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Î¸Å¤Ï¡¢Æü¿ô¤Ë¤·¤¿¤é10Æü¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î½ÐÈÖ¤Î¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÁÔÂç¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ·Î¸Å¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÏÂÅÄ¤â¡Öº£¤³¤³¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤Ë¤â±éÁÕ¼Ô¤ÎÊý¤ä¿À³Ú¤ÎÊý¡¢ÉñÍÙ¤ÎÊý¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æº£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯·Î¸Å¾ì¤«¤éÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Êý¡¹¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀî°æ¤Ï¡ÖÏÂÍÎ¤ÎÍ»¹ç¤Î¥·ー¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãú¡¹È¯»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²»³Ú¤ÎÌöÆ°´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¾å¤ÇÀ¸¤À¸¤ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ä¸·¤«¤Ê¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²»³Ú¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²»³Ú¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î°§»¢¤Ï°Ê²¼¡£
Èø¾å±¦¶á
Ã»¤¤¤ª·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Æ¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤°¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é´ü´Ö¤¬Â¤ê¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹È¤æ¤º¤ë
»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂçÊÑÃ»¤¤¤ª·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª·Î¸Å¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª¼Ú¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àº°ìÇÕ¡¢ÎÏ°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£Î®»Ê
´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄÂöËá
Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é´ü´Ö¤¬3Æü´Ö¤ÈÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª·Î¸Å¤âÈó¾ï¤ËÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äù¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ô¥·¥Ã¤ÈÄù¤á¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄºÌ²Â
ÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Àî°æ°ê»Ò
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂè°ìÀþ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èø¾åµÆÇ·¾ç
¡ÊÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤ÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¡¢ÍÎ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¡¢¤½¤·¤ÆÀÐ¸«¿À³Ú¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À½¸¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ç®ÎÌ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤òÃ»¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÈÅ¬±þÎÏ¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤ª·Î¸Å¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ñ¥ËーÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏºòÆü¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î·ÝÇ½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ä²ÁÃÍ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ËÜºîËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎãÒ¤ì¤òÊ§¤¤¡¢2026Ç¯¤ò¼÷¤°¡¢¿À¿¦¤Ë¤è¤ë½¤ã±¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Î¹ñÀ¸¤ß¡¢¿À»º¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤æ¤¯¿ÀÈëÅª¤ÊËë³«¤±¤è¤ê¡¢²«Àô¤Ø¤Èµî¤Ã¤¿Êì¥¤¥¶¥Ê¥ß¤ÎãÒ¤ì¤òÂõ¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥µ¥Î¥ª¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç°á¾Ø¤òÅ»¤¤¡¢·¨¤ò¼è¤ê¡¢ÂçÂÀÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î¹Ó»ö¤ò¸«¤»¡¢¹Ó¤àº²¡¢¹Ó¸æº²¤ò¸½¤·¤ÆÅ·¾å¤Ø¤ÈÍÙ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Å·²¼¤Ã¤¿àûàûµÏÂº¤ËÂµ¤Ë¤µ¤ìÉî¿«¤ò¼õ¤±¤¿´äÄ¹É±¤Ï¡¢°ÇÍî¤Á¤·¤ÆÂç¼Ø¤Ë¡£Âç¼Ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤½÷À¤ò¶ô¤é¤¤¿Ô¤¯¤¹ÍÍ»Ò¤ò¡¢ÀÐ¸«¿À³Ú¤È´äÄ¹É±¤Î¡ÈÂç¼Ø¥¿¥ó¥´¡É¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉñÂæ¤Ï¡¢ÀÐ¸«¿À³Ú¤Î¥¹¥µ¥Î¥ª¤ÈÈø¾å±¦¶á±é¤¸¤ë¥¹¥µ¥Î¥ª¤¬ÁêÂÐ¤·¡¢¿À¤È¤ÏÇ¡²¿¤Ë¡¢¿Í¤È¤ÏÇ¡²¿¤Ë¤ÈÌä¤¦¡¢¡ÈÆó¿Í¥¹¥µ¥Î¥ª¡É¤Î¾ìÌÌ¤Ø¡£
¥¹¥µ¥Î¥ª¤¬Âç¼Ø¤Î¼ó¤ò»Â¤ê¡¢´äÄ¹É±¤Î°Ç¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿»þ¡¢À¤¤Ëµ¯¤¤ëÊÑ²½¤È¤Ï――¡£
¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤ËÁÛÁüÎÏË¤«¤ËÏÂº²¤ò¼÷¤®¹Óº²¤òÄÃ¤á¤ë·ÝÇ½¤Î¿À¿ñ¤ò¤´Í÷¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
J-CULTURE FEST presents »í³Ú·à¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×
¹½À®¡¦±é½Ð¡§Èø¾åµÆÇ·¾ç
µÓËÜ¡§¸ÍÉôÏÂµ×
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëB7¡Ê¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5-1¡Ë
¸ø±éÆüÄø¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
12·î29Æü(·î)¡¡15:00¡¿18:30
12·î30Æü(²Ð)¡¡15:00¡¿18:30
12·î31Æü(¿å)¡¡11:30¡¿15:00
¢¨¥í¥Óー³«¾ì¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°¡¢µÒÀÊ³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¾å±é»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó135Ê¬¡ÊÅÓÃæµÙ·Æ¤¢¤ê¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§
Èø¾å±¦¶á¡¢¹È¤æ¤º¤ë¡¢º´Æ£Î®»Ê¡¢ÏÂÅÄÂöËá¡¢ÇßÅÄºÌ²Â¡¢Àî°æ°ê»Ò(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó)¡¢ÀÐ¸«¿À³Ú ËüÍë¡¿Èø¾åµÆÇ·¾ç
½Ð±é¼Ô¡§²ÖÌø´î±ÒÊ¸²Ú¡¢Æ£´ÖµþÇ·½õ¡¢¼ãÌø°É»Ò¡¢Æ£°þ·Å¡¢¹â¶¶ÎÊ
±éÁÕ¡§µÈ°æÀ¹¸ç¡¢ÅÄÂåÀ¿¡Ê±ÑÅ¯É÷±À¤Î²ñ¡Ë¡¢Ë¹ä½©¡¢Æ£¼Ë¿äÊö¡¢½»ÅÄÊ¡½½Ïº¡¢ÀîÌîÎÇÂÀ¡¿°ÂÉô½á¡¢ã·Æ£½ç¡¢ËÌÂ¼Áï
¥Á¥±¥Ã¥È¡¡(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡§¡¡
SSÀÊ12,000±ß(ÀÇ¹þ) ¡¢SÀÊ10,000±ß(ÀÇ¹þ) ¡¢AÀÊ6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä ¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¦¤´´Ñ·à²ó¡¦ºÂÀÊÈÖ¹æ¤ò¤´´Ñ·àÆü¤ÎÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë stage.contact55@gmail.com ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌÈÎÇäÃæ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yakumo2025.com
¼çºÅ¡§TAILUP¡¿°æÅû¡¿°æÅû´ë²è¡¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à
´ë²è¡§°æÅûçÐÊ¼±Ò
¸å±ç¡§ÅìµþÅÔ¡¿ÀéÂåÅÄ¶è¡¿Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê
¶¨ÎÏ¡§Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢´Ý¥ÎÆâ¥Û¥Æ¥ë¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢ÆüÈæÃ«OKUROJI¡¢Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û¡¢»°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë
½õÀ®¡§¥¢ー¥Ä¥«¥¦¥ó¥·¥ëÅìµþ¡Ú·Ý½ÑÊ¸²½Ì¥ÎÏÁÏ½Ð½õÀ®¡Û
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§É÷Â¯ÇîÊª´Û¡¿µþÅÔµÜÄîÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¿ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»
¡ã¥Ûー¥ëB5 ´ë²èÅ¸¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ³µÍ×¡ä
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÏÂ¤ÎÅÁÅý¤Ë¿Æ¤·¤à¡×
´ë²èÅ¸¡Öµ§¤ê¤ÎÁõ¤¤¡×
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëB5¡Ê¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5-1 ¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡10:30～18:00¡¡¢¨´ë²èÅ¸¤Ï3£±Æü¡Ê¿å¡ËËø
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÆâÍÆ¡§
¤¤¤±¤Ð¤ÊÂÎ¸³¡¿¤Ä¤Þ¤ßºÙ¹©¤Çºî¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¿³Ú¤·¤¤¸ÝÂÎ¸³¡¿¹¾¸ÍÌÚÈÇ²è¡ÊÉâÀ¤³¨¡ËÂÎ¸³¡¿
µðÂç½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÂÎ¸³¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀð»Òºî¤êÂÎ¸³¡¿¿å°ú¡¿Ê¿°Â¡¦Àï¹ñ»þÂå°á¾ØÂÎ¸³
¡ã¤¤¤±¤Ð¤ÊÂÎ¸³¡ä
¤ªÀµ·î¤Î²Ö¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡Ö²Ö¤ò¤¤¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.11:00～12:00¡¿£².13:00～14:00¡¿£³.15:00～16:00
½ÐÅ¸¼Ô¡§IKEBANA ATRIUM
¡ã¤Ä¤Þ¤ßºÙ¹©¤Çºî¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ä
ÃíÀ÷¼ê¤Ì¤°¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ë¤¸¤æ¤é¡×¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÃ¼ÀÚ¤ì¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿§ÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.11:00～12:00¡¿£².13:00～14:00¡¿£³.15:00～16:00¡¿£´.17:00～18:00
½ÐÅ¸¼Ô¡§¤Ä¤Þ¤ß¤«¤ó¤¶¤·ºÌÌî
¡ã³Ú¤·¤¤¸ÝÂÎ¸³¡ä
¤ªÇ½¤ä²ÎÉñ´ì¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î³Ú´ï¡Ö⿎¡×¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.10:50～11:30¡¿£².11:50～12:30¡¿£³.13:00～13:40¡¿£´.14:10～14:50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.15:15～15:55¡¿£¶.16:15～16:55¡¿£·.17:15～17:55
½ÐÅ¸¼Ô¡§À¾Àî·¼¸÷
¡ã¹¾¸ÍÌÚÈÇ²è¡ÊÉâÀ¤³¨¡ËÂÎ¸³¡ä
¼êÀ¢¤êÌÚÈÇ²è¤ÎÂÎ¸³¡£µ¨Àá¤Î¥Ï¥¬¥2¼ï¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.11:00～12:30¡¿£².13:30～15:00¡¿£³.15:00～16:30¡¿£´.16:30～18:00
½ÐÅ¸¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¹â¶¶¹©Ë¼
¡ãµðÂç½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÂÎ¸³¡ä
±ÇÁü¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢µðÂç½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§10,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.10:40～11:00¡¿£².11:10～11:30¡¿£³.11:40～12:00¡¿£´.12:10～12:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.13:30～13:50¡¿£¶.14:00～14:20¡¿£·.14:30～14:50¡¿£¸.15:00～15:20
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¹.15:50～16:10¡¿£±£°.16:20～16:40¡¿£±£±.16:50～17:10¡¿£±£².17:20～17:40
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀð»Òºî¤êÂÎ¸³¡ä
Àð»Ò¡ÊÇòÀð¡Ë¤Ë½ñ²è¤ò½ñ¤À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀð»Ò¤òºî¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§¹¾¸ÍÀð»Ò¡¦µþÀð»Ò5,000±ß (ÀÇ¹þ)¡¡ÃãÀð3,000±ß (ÀÇ¹þ)
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¡¢ÅöÆü¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
½ÐÅ¸¼Ô¡§Å¤Í§Ðò
¡ã¿å°ú¡ä
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿å°úºîÉÊ¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªºî¤ê¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¿å°ú¥Á¥ãー¥à¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼Ô¡§¥¢¥ä¥¯¥Õ¥ë¡¡ayakful
¡ãÊ¿°Â¡¦Àï¹ñ»þÂå°á¾ØÂÎ¸³¡ä
Ê¿°Â»þÂå¤ÎµÜÄîÁõÂ«¤ä¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¹ÃÑÉ¤ò¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§£±.11:00～12:00¡¿£².12:30～13:30¡¿£³.14:00～15:00¡¿£´.15:30～16:30
½ÐÅ¸¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò °æÅû´ë²è
ÎÁ¶â¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§ÍÎÁ¡¡´ë²èÅ¸¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡¡¡¡¡¡
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yakumo-inori.com
´ë²è¡¦À©ºî¡§TAILUP¡¿°æÅû´ë²è¡¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥é¥Ü
¶¨»¿¡§Åìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹