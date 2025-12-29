³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È10Æü¡ª¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡Ù¡¢¥¢¥¤¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥°¥ë¥á¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ÆÃÅµËþºÜ¤Î¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²ò¶Ø¡ª
2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØÅß¤Î¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R) Premium TOKYO 2026¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ª¤è¤Ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶ÈÍÍ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ØÅß¤Î¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R) Premium TOKYO 2026¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥¢¥¤¥¹¹¥¤¤Î³Ú±à¶õ´Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤ÇÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï450Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ä¥¸¥§¥éー¥È¤Ê¤É¤Î¼Â±éÈÎÇä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¤´¼«ÂðÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤âÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¡¦´Ñ¤ë¡¦»ý¤Áµ¢¤ë¡¢¿Ê²½·Ï¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úº£²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¥¢¥¤¥¹¥á¥Ë¥åー°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000065431.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000065431.html)
º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢"¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª¤È¤â"¥Õー¥É¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯ÍÈ¤²¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢ÁÇºà¤È¹á¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÜ³ÊËãÇÌÆ¦Éå¡£´Å¤µ¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¥¢¥¤¥¹¤Î¸å¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£³Ð¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥¹¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥Õー¥É¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤Íè¾ì¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¡¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
Potato Friend's/ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡¢¿·ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªÅìµþ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¼íÂ¼»º¤Î¸ºÇÀÌô¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ö¤È¤¦¤ä¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢2ÅÙÍÈ¤²¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Potato Friend's
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¡£
ÁÇºàËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£
¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È/Potato Friend's
Îä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¡ß¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥Ý¥Æ¥È¡£´Å¤µ¤È±öÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿·¤·¤¤¡È¥¢¥¤¥¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î9Æü～18Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Üー¥É¥¦¥Õ
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー10ËüÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡¢¡ÉËãÇÌÆ¦Éå¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿¡É 5ºÐ¤µ¤ó¤¬±Ä¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Üー¥É¥¦¥Õ¡×¤¬¤¢¤¤¤Ñ¤¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
SNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆ±Å¹¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÇÛ¹ç¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
ËãÇÌÆ¦Éå/¥Þー¥Ü¥¦¥É¥¦¥Õ
¸·Áª¤·¤¿¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É»ººÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥é¥àÆù¤Î»Ý¤ß¤È¡¢ÆàÎÉ¸©µÈÌî»º¡¦´°½Ï»³Ü¥¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤¬¡¢´Å¤¤¥¢¥¤¥¹¤Î¤¢¤È¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¡È¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡É¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Å¡ß¿É¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ì»®¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î14ÆüÍ¼Êý～18Æü
¥¹¥Æー¥¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤´¾Ò²ð¡ª
´ÅÅÞÃË»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¹¥¤ー¥Ä¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë6¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÃæ¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁ´¹ñ¤ÇÇÛÉÛ¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡¢¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡¢¥¢¥¤¥¹¡¢¤ª¤À¤ó¤´¡¢¤¿¤¤¾Æ¤¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ã´Åö¥¹¥¤ー¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¶ÊÌ¾¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·îÎã¥é¥¤¥Ö¡Ö´ÅÅÞº×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¹¥¤ー¥ÄÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤âÄê´ü½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¥¨¥¥¹¥Ý ¸ø¼°ÆÃÊÌ¥µ¥Ýー¥¿ー¤ä¡¢°ËÅì¤ª²Û»Ò¤£¶¦ÏÂ¹ñ ¸ø¼°¤¢¤ó¡¦¥Ð¥µ¥Àー¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¤ー¥Ä´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö´ÅÅÞÃË»Ò¡×¡¡
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÂç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¤ª²Û»Ò¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×～1,800¿Í¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö～¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥·¥å¥¬ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö´ÅÅÞ¤ÎÎØ¡×¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´ÅÅÞÃË»Ò¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü～18Æü¤Þ¤ÇÏ¢Æü¤¢¤¤¤Ñ¤¯¤Ë»²Àï¡ªµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ§¾ð½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢ÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥¹¥¤ー¥Ä°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Ñ¤¯¤Î²ñ¾ì¤òÇ®¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤¢¤¤¤Ñ¤¯¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¹ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¤¢¤¤¤Ñ¤¯¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤¢¤¤¤Ñ¤¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤ ¡É¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¡É ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¡ÖÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥Üー¥Ç¥ó¡×¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¹¤ò²È¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À®¿Í¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¡ª
À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¿·À®¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤ò½Ë¤·¡¢À®¿Í¤ÎÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀ®¿Í¤ÎÆüÅöÆü¤Ï¡¢¿·À®¿Í¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤ËÆþ¾ìÎÁ¤òÌµÎÁ¤È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½Ë¤¦°ìÆü¤ò¤¢¤¤¤Ñ¤¯¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è
¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¡£
Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÎÍè¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À²¤ìÃå¡Ê¿¶Âµ¡¦¸Ó¡Ë¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Ç¯Îð¤Î¤ï¤«¤ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ¾ì¤Ï¿·À®¿Í¤Î¼°Åµ²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£
¡È¥¢¥¤¥¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
- ¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÙ²ÈÁÔ²ð»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¤ÎÈÎÇä
- ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¥Ç¥£¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æºî¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥Éºî¤ê¡×¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£
- 100¿§°Ê¾å¤Î¿§¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤«¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤òÉÁ¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏICECREAM HOLIC¤ÎSNS¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
X¡§https://x.com/ic_hlc
Instagram¡§https://www.instagram.com/ic_hlc/
¢¡¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R) Premium¤È¤Ï
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R) Premium¡×¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¡É¥¢¥¤¥¹¹¥¤¤Î³Ú±à¶õ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åß¤Î´¨¤µ¤â¡¢±«É÷¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª±ØÄ¾·ë¤ÎÁ´Å·¸õ·¿²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ
¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡ÊICECREM HOLIC¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡ª
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ë300ÀÊ°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë500±ß¡ÊÅöÆü·ô¤Î¤ß¡Ë¡¢»Ò¶¡¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡ËÌµÎÁ
¡¦³ÆÆüÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¡¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂç´¿·Þ¡ª¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹ÉÕ¡Ë
²ñ¾ì¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹ÉÕ¤¡Ë¡×¤ò600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î¤ß¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡Ê180±ß¡Ë
¡¦ÊÝÎäµ¡Ç½¤Î¤Ê¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¥¢¥¤¥¹ÉÊ¼Á¤ÎÎô²½¤ò¾·¤¯¤¿¤á¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´¼«Âð¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×µ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Äê»î¸³¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¸¡Äê¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿13,500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¹¥¤¤Î²ñ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£¡ÈCool Ice Japan¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Íý»ö¤Ï¥¢¥¤¥¹É¾ÏÀ²È¤Î¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àËüÇî¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥¹¥áー¥«ー¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¿·ºî¥¢¥¤¥¹¤Î»î¿©²ñ¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¡ù¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ http://www.icemania.jp/
¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£Ç¯´Ö¤Ë1,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¥¢¥¤¥¹É¾ÏÀ²È¡£2011Ç¯¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹É¾ÏÀ²È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢·î´Ö¥¢¥¯¥»¥¹¿ô100ËüPVÄ¶¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÀìÌç»æ¤Ø¤Î¼¹É®¤ä¾¦ÉÊ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¼ø¶È¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¡Ù¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ²û¤«¤·¥¢¥¤¥¹ÂçÁ´¡Ù¡ØÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡ØÆüËÜ¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹ÂçÁ´¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹É¾ÏÀ²È¡¦¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ÚÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥¢ー¥êー¥ªー¥×¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á°ÇäÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í450±ß¡¢ÅöÆü·ô¤Ï500±ß¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢ー¥êー¥ªー¥×¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ê950±ß¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢°ìÈÌ³«¾ì¡Ê11:00¡Ë¤Î30Ê¬Á°¡Ê10:30¡Ë¤«¤é¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È
https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡Û
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)～1·î18Æü(Æü)¡¢ËèÆü11:00～19:30¡Ê¢¨ºÇ½ªÆü18Æü¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§¿·½É½»Í§¥Ó¥ë »°³Ñ¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹¡Û
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¸½¶â»ÈÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¾ðÊó
¶ñÂÎÅª¤ÊÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ä³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.i-89.jp
¡¦X¡¡¡¡¡§ https://x.com/i89fes ¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï #¤¢¤¤¤Ñ¤¯ ¡Ë
¡¦Facebook ¡§ https://www.facebook.com/i89jp
¡¦Instagram ¡§ https://www.instagram.com/i89fes
¡¦ÄÌÈÎ¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯(R)¡×ONLINE¡§ https://www.i-89.shop/